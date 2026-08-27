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लद्दाख की माउंट कुन चोटी पर चमका मऊ का नाम, पर्वतारोही ने विपरीत परिस्थितियों में रचा इतिहास

मिशन माउंट कुन सफल! ( Photo Credit: ETV Bharat )

मऊ: मुहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र के बरस्वां गांव निवासी पर्वतारोही एवं पर्वतारोहण प्रशिक्षक अनंत सिंह ने 22 अगस्त को लद्दाख की 7,077 मीटर ऊंची माउंट कुन चोटी पर सफलतापूर्वक पूरा कर तिरंगा फहराया. 13 सदस्यीय जर्मन पर्वतारोहण दल के साथ शुरू हुए अभियान में नौ पर्वतारोहियों ने शिखर तक पहुंचने में सफलता हासिल की.



चुनौतीपूर्ण चढ़ाई: अनंत सिंह ने बताया कि माउंट कुन का अभियान बेहद कठिन रहा. अत्यधिक ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, तकनीकी एवं बर्फीली चढ़ाई, तेज हवाओं, बदलते मौसम और कड़ाके की ठंड के बीच उन्हें बेहद सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा. क्रैम्पान, रस्सियों और अन्य पर्वतारोहण उपकरणों की मदद से चढ़ाई पूरी की गई. माउंट कुन का अभियान उनके लिए धैर्य, अनुशासन और सही समय पर सही निर्णय लेने की परीक्षा रहा. किसी भी पर्वत अभियान में शिखर तक पहुंचना महत्वपूर्ण है, लेकिन सुरक्षित वापस लौटना उससे भी अधिक जरूरी है.- अनंत सिंह, पर्वतारोही एवं पर्वतारोहण प्रशिक्षक