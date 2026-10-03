ये है अनंत सिंह का जबरा फैन.. 1 साल रुपया इकट्ठा कर सीने पर गुदवाया 'छोटे सरकार' का टैटू
नवादा के छात्र मनखुश ने अनंत सिंह की तस्वीर और 'दादा-छोटे सरकार' टैटू बनवाया, अब मुलाकात के बुलावे से उत्साहित है. रिपोर्ट- सोनू
Published : October 3, 2026 at 2:06 PM IST
नावादा : बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह अपनी अलग पहचान की वजह से वह लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं. उन्ही में से एक हैं नवादा के नारदीगंज प्रखंड के छात्र मनखुश कुमार. वे अनंत सिंह के जबरदस्त फैन हैं. अपनी दिवानगी दिखाने के लिए मनखुस ने अपने सीने पर 'दादा' और 'छोटे सरकार' लिखवाने के साथ उनकी तस्वीर का टैटू भी बनवाया है. जिसकी वजह से मनसुख और उनका टैटू सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.
सालभर बचत की फिर सीने पर बनवाया टैटू
मनखुश के मुताबिक वह अनंत सिंह के प्रशंसक हैं और उनके प्रति अपनी पसंद को अलग अंदाज में जाहिर करना चाहते थे. इसी सोच के साथ उन्होंने टैटू बनवाने का फैसला किया. मनखुश कुमार परमा गांव के रहने वाले हैं. वह फिलहाल कक्षा 11वीं में पढ़ाई कर रहे हैं. दिखने में ये टैटू छोटा जरूर है लेकिन इसके लिए मनसुख को काफी संघर्ष और लंबा इंतजार करना पड़ा.
"मैं दादा का टैटू बनवाना चाहता था लेकिन एक साल से पैसे जुटाकर इसे 6000 रुपए में बनवाया है. अभी तक अनंत सिंह से मेरी बात नहीं हुई है लेकिन आज उनका बुलावा आया है. अनंत सिंह के बुलावे से काफी खुशी मिल रही है. मैं दादा जैसा ही बनना चाहता हूं. उनके साथ ही रहना चाहता हूं."- मनखुश कुमार, अनंत सिंह के प्रशंसक
करीब 6 हजार रुपये में पूरा हुआ फैन वाला टैटू
मनखुश ने बताया कि टैटू बनवाने के लिए उन्होंने एक-दो महीने नहीं, बल्कि करीब एक साल तक पैसे जोड़े. बचत पूरी होने के बाद उन्होंने सीने पर अनंत सिंह की तस्वीर और 'दादा', 'छोटे सरकार' जैसे शब्दों वाला टैटू बनवाया. इसके लिए करीब 6 हजार रुपये खर्च हुए. उनके पिता किसान हैं और वह खेती करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं.
फैन की दीवानगी अब मुलाकात तक पहुंची
मनखुश की कहानी में सबसे खास मोड़ तब आया, जब गांधी जयंती के बाद शनिवार को उन्हें अनंत सिंह से मिलने का फोन आया. बुलावा मिलने के बाद मनखुश की खुशी का ठिकाना नहीं है. उनका कहना है कि जिस व्यक्ति के वह लंबे समय से प्रशंसक रहे हैं, उनसे सामने से मिलने का मौका मिलना उनके लिए खास पल है.
नवादा रोड शो में शामिल होने का बुलावा
मनखुश के अनुसार, शनिवार को नवादा में अनंत सिंह का रोड शो प्रस्तावित था. इस दौरान वह जन सुराज के बिहार विधान परिषद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे. मनखुश को भी रोड शो में शामिल होने के लिए बुलाया गया था.
'दादा' से मिलने को लेकर उत्साहित है मनखुश
सीने पर अपने पसंदीदा नेता की तस्वीर और 'दादा-छोटे सरकार' लिखवाने वाला यह छात्र अब अनंत सिंह से आमने-सामने मिलने के इंतजार में है. मनखुश का कहना है कि वह रोड शो में शामिल होने और अनंत सिंह से मिलने को लेकर बेहद उत्साहित हैं.
मोकामा से विधायक हैं बाहुबली अनंत सिंह
अनंत सिंह फिलहाल जेडीयू से मोकामा के विधायक हैं. इलाके में उनकी छवि बाहुबली नेता की रही है. इस वक्त अनंत सिंह एनडीए की ओर से जेडीयू के एमएलसी प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और वह प्रशांत किशोर की पार्टी के कैंडिडेट अनुज को समर्थन दे रहे हैं. इसके उन्होंने रोड शो भी किया है. उसी रोड शो में उन्होंने अपने फैन मनखुश को भी बुलाया था.
ये भी पढ़ें-