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पूरी तरह एक्शन मोड में अनंत सिंह, अनुज सिंह के लिए किया प्रचार; नीतीश से मिले नीरज कुमार

नवादा/पटना : मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का जलवा देखने को मिल रहा है. जेडीयू से बागी होकर अनंत सिंह, एमएलसी प्रत्याशी अनुज सिंह के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं. नवादा में अनंत सिंह का क्रेज देखने को मिला. बुलडोजर से बरसाए फूल गए. यही नहीं सड़क के दोनों तरफ लोगों ने अभिवादन किया.

अनंत सिंह अपने दौरे के दौरान लोगों से संवाद करते हुए पटना स्नातक चुनाव में डॉ. अनुज सिंह के समर्थन की अपील कर रहे हैं. पूरे दौरे के दौरान समर्थकों की भीड़ और जगह-जगह हो रहे स्वागत से चुनावी माहौल नजर आ रहा है. साथ में भोजपुरी गायक गुंजन सिंह भी मौजूद रहे. छोटे सरकार जिंदाबाद के नारों से इलाका गूंज उठा.

अनंत सिंह के काफिले के पहुंचते ही सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग जुट गए. कई जगहों पर लोगों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया. कुछ स्थानों पर जेसीबी के जरिए फूलों की बारिश भी की गई. सड़क किनारे लंबी कतार में खड़े लोगों ने अनंत सिंह का अभिवादन किया. उनके साथ बड़ी संख्या में वाहनों का काफिला भी चल रहा है.

दरअसल, शनिवार को मोकामा विधायक अनंत सिंह ने नवादा में रोड शो किया. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह के समर्थन में उन्होंने जिले के करीब 19 स्थानों का दौरा किया. इसी क्रम में अनंत सिंह वारिसलीगंज पहुंचे, जहां शहीद चंदन सिंह चौक पर उन्होंने शहीद चंदन सिंह को माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

वारिसलीगंज के बाद अनंत सिंह कौवाकोल स्थित जेपी आश्रम पहुंचेंगे, जहां जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे. इसके बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की ननिहाल में भी पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम है.

''सब लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं. जनता मालिक है, इसीलिए उन्हीं के पास आए हैं. हम तो कह रहे हैं कि अनुज सिंह को इतना आशीर्वाद दीजिए कि पेटी भर जाए. दुश्मन का जमानत जब्त हो जाए.''- अनंत सिंह, मोकामा विधायक

नीतीश से मिले नीरज कुमार

इसी बीच पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार ने नीतीश कुमार से मुलाकात की. कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्लाइमेट लीडर एवं ग्लोबल थिंकर नीतीश कुमार द्वारा मुझे पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2026 के लिए NDA समर्थित उम्मीदवार के रूप में जेडीयू के उम्मीदवार होने का प्रपत्र प्रदान किया गया.

''इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए मैं नीतीश कुमार के प्रति हृदय से आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. यह सम्मान मेरे लिए नहीं, बल्कि पार्टी के प्रत्येक समर्पित कार्यकर्ता की पूंजी है. आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद, विश्वास और सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है. सादर आभार एवं हृदय से धन्यवाद.''- नीरज कुमार, जेडीयू प्रत्याशी

इधर, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने अनंत सिंह बनाम नीरज कुमार मामले पर कहा, "संजय झा ने जो बात कही है, आप उस पर विश्वास कीजिए. मैं समझता हूं कि बातचीत करके मामले का हल निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा. थोड़ा इंतजार कीजिए, किसी नेता को जिम्मा दिया गया है. कुछ समय के बाद सारी बातें सामने होंगी. हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन कहां प्रचार के लिए निकल रहा है. सारी बातें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में है. वरिष्ट नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है, उसे देख कर लगता है कि जल्द ही बातचीत के जरिए इस मामले का हल निकल जाएगा."

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