अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की रस्म शुरू, देखें भव्य तस्वीरें
Anant Singh Daughter Tilak: बेटी शिवांगी के लिए तिलक लेकर अनंत सिंह अपने दामाद ऋषिकेश के घर पहुंचे, जहां दोनों बेटों ने तिलक चढ़ाया. रिपोर्ट-महमूद
Published : November 20, 2026 at 7:59 PM IST
पटना : बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की शादी की रस्म की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई. इस दौरान शिवांगी की बड़ी बहन राजनंदनी सिंह के साथ पूरा परिवार शामिल रहा. यह पूरा कार्यक्रम अनंत सिंह के पैतृक गांव बाढ़ के नदावां में किया गया. इसके बाद शाम को 100 गाड़ियों का काफिला तिलक लेकर बिहटा के रामकृष्णा नगर पहुंचा.
तिलक लेकर ऋषिकेश के द्वार पहुंचे अनंत सिंह
अनंत सिंह अपने पूरे लाव लश्कर के साथ तिलक लेकर ऋषिकेश के घर पहुंचे. भव्य तिलकोत्सव में हजारों लोगों और मेहमानों की भीड़ उमड़ी हुई थी. 25 नवंबर को पटना में शिवांगी की शादी होगी. शाही शादी में आने वाले मेहमानों की सुरक्षा के साथ शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से बाढ़ अनुमंडलीय डीएसपी राम कृष्ण दलबल के साथ नदावां गांव पहुंच व्यवस्था का जायजा लिया और टीम के मुस्तैदी की जिम्मा ली. साथ ही जेल से पेशी के एक मामले में बाढ़ कोर्ट पहुंचे लल्लू मुखिया ने अनंत सिंह के बेटी को शादी की शुभकामनाएं दिया.
अनंत सिंह का पूरा परिवार तिलकोत्सव में जुटा
अनंत सिंह पत्नी नीलम देवी की बेटी की शादी पटना निवासी सेवानिवृत्त सीआरपीएफ कमांडेंट रणविजय सिंह के पुत्र ऋषिकेश कुमार उर्फ़ अंकित से हो रही है. जो वर्तमान में जॉर्जिया विश्वविद्यालय से MBA की पढ़ाई पूरी कर 11 वर्षों से अमेरिका में जॉब कर रहे हैं.
अनंत सिंह को 5 संतान है. जिनमें तीन पुत्र और दो पुत्री शामिल है. तीन पुत्र में अभिषेक सिंह और अभिनव सिंह जुड़वा भाई हैं जबकि अंकित कुमार छोटे हैं. वहीं, राजनंदनी सिंह की शादी लखीसराय ज़िले के प्रतापपुर निवासी कुमार पुनीत से हुई है. जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में हैं.
Patna, Bihar: Union Minister Giriraj Singh attended the tilak ceremony of Mokama MLA Anant Singh's daughter in Patna https://t.co/l4KCYni1pl— IANS (@ians_india) November 20, 2026
घुड़दौड़ भी शाही शादी की खास चर्चा की वजह
इस शादी की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि इस शादी घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है. जिसमें पहली बार थार गाड़ी प्रथम विजेता, द्वितीय को बुलेट बाइक और तृतीय को स्कूटी दिए जाएंगे. इसके लिए 50 से अधिक घुड़सवार अपने घोड़े के साथ नदावां पहुंच दो घंटे सुबह और शाम प्रशिक्षण भी कर रहे हैं.
यहां देश-विदेश के 4 लाख मेहमानों के लिए 150 प्रकार के लज़ीज व्यंजनों के खाने की व्यवस्था है. साथ ही 5 हेलीपैड वीवीआईपी मेहमानों के लिए बनाए गए हैं. अपने होने वाले दामाद को करोड़ों की डिफेंडर और छोटे बेटे का जनेव कार्यक्रम में BMW कार दिए हैं.
अपने अंदाज में दिखे अनंत सिंह
अनंत सिंह के दोनों बेटों ने अपने होने वाले जीजाजी का पांव पूजकर तिलक चढ़ाया. इस दौरान अनंत सिंह अपने शाही लुक में दिखे. तिलकोत्सव कार्यक्रम संपन्न हो गया है. अब 25 नवंबर को अनंत सिंह के पैतृक गांव नदावां में शादी समारोह है जहां भव्य तैयारी की गई है. ताजमहल या लाल किला के तर्ज़ पर नहीं बल्कि राजस्थान के जयपुर की मशहूर पत्रकार चौक के थीम पर भव्य पंडाल और मंडप बनवाए हैं. जिसे बनाने के लिए यूपी के मऊ से कारीगर अंतिम रूप देने में जुटे हैं.
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