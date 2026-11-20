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अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की रस्म शुरू, देखें भव्य तस्वीरें

तिलक लेकर ऋषिकेश के द्वार पहुंचे अनंत सिंह ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की शादी की रस्म की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई. इस दौरान शिवांगी की बड़ी बहन राजनंदनी सिंह के साथ पूरा परिवार शामिल रहा. यह पूरा कार्यक्रम अनंत सिंह के पैतृक गांव बाढ़ के नदावां में किया गया. इसके बाद शाम को 100 गाड़ियों का काफिला तिलक लेकर बिहटा के रामकृष्णा नगर पहुंचा.

तिलक लेकर ऋषिकेश के द्वार पहुंचे अनंत सिंह