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किसी मॉडल से कम नहीं हैं अनंत सिंह की बेटी, 25 नवंबर को बनेंगी दुल्हन

पटना : बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी आगामी 25 नवंबर को होने वाली है. इसी बीच शिवांगी की तस्वीर ने काफी सुर्खियां बटोरी है. लोग कहने लगे हैं कि अनंत सिंह की बेटी काफी खूबसूरत है, किसी मॉडल से कम नहीं. अगर फिल्म में भी हाथ आजमाए तो बड़ी एक्ट्रेस बन सकती हैं.

शिवांगी सिंह ने एमिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और उसके बाद मास्टर्स (स्नातकोत्तर) तक की पढ़ाई पूरी की है. महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हैं. उन्होंने अपनी निजी जिंदगी और शिक्षा को लेकर किसी को बताना जरूरी नहीं समझा है. अब यह बातें शिवांगी सिंह द्वारा किए गए पोस्ट के बाद से पता चला है.

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह (ETV Bharat)

अमेरिका में रहता है दामाद

इधर, शिवांगी की शादी को लेकर जमकर तैयारियां चल रही है. अनंत सिंह के होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित की तस्वीर भी सामने आ चुकी है. ऋषिकेश कुमार जॉर्जिया विश्वविद्यालय से MBA की पढ़ाई पूरी कर अमेरिका में नौकरी करते हैं. ऋषिकेश कुमार 11 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं. वह मूलरूप से पटना जिले के बिहटा में रहने वाले हैं. ऋषिकेश के पिता रणविजय सिंह सीआरपीएफ के कमांडेंट (सेवानिवृत्त) रह चुके हैं. फिलहाल ऋषिकेश कुमार परिवार के साथ कृष्णानगर में रहते हैं.

दामाद के साथ अनंत सिंह और नीलम देवी (ETV Bharat)

पांच बच्चों के पिता हैं अनंत सिंह

अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी के पांच संतान हैं. इसमें तीन पुत्र अभिषेक सिंह, अंकित सिंह और अभिनव सिंह हैं. वहीं, बड़ी बेटी राजनंदनी सिंह और शिवांगी सिंह है. अभिषेक और अंकित जुड़वां भाई हैं. यूपी के नोएडा में स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लंदन चले गए थे फिर वापस अभी अपने परिवार के राजनीतिक गुर सीख रहे हैं.

छोटे बेटे का जनेऊ

छोटा बेटा अभिनव यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में रहकर करता है फिलहाल बहन की शादी पर गांव आए हुए हैं. 25 नवंबर को अभिनव सिंह का उपनयन संस्कार (जनेऊ) भी है. अनंत सिंह की बड़ी बेटी राजनंदनी सिंह की शादी लखीसराय जिले के प्रतापपुर गांव निवासी कुमार पुनीत से हुआ है, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में हैं.

अनंत सिंह के तीनों बेटे (ETV Bharat)

4 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था

शिवांगी और ऋषिकेश की शाही शादी में मेहमानों के स्वागत और खाने-पीने का जो इंतजाम है, वह किसी महाभोज से कम नहीं है. अनंत सिंह ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ''इस शादी में करीब 4 लाख लोगों के भोजन की मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है. अगर मेहमानों की संख्या इससे भी ज्यादा बढ़ती है, तो खाना कम नहीं पड़ेगा.''

150 प्रकार की डिशेज

मेन्यू में 150 से अधिक प्रकार के व्यंजन (डिशेज) शामिल होंगे, जिसमें बिहार के पारंपरिक पकवानों के साथ-साथ देश-विदेश के कई अन्य व्यंजन भी परोसे जाएंगे. मिठाइयों में खास तौर पर 'काजू कतली' और नालंदा (सिलाव) का मशहूर 52 परतों वाला 'सिलाव खाजा' मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा.