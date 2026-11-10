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लव मैरिज या अरेंज मैरिज कर रही हैं अनंत सिंह की बेटी शिवांगी, समधी कमांडेंट ने बतायी पूरी कहानी

ऋषिकेश के पिता रणविजय कुमार सिंह और शिवांगी की तस्वीर ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी की चर्चा पूरे बिहार और देश में शुरू हो चुकी है. शिवांगी का ससुराल बिहटा में है, जहां घर की पहली बहु के स्वागत में उनके ससुर कमांडेंट रणविजय सिंह नया घर बना रहे हैं. उसी घर में शादी की तैयारी चल रही है. शादी कैसे तय हुई, विस्तार से पढ़ें.

शिवांगी के लिए बनवाया गया नया घर