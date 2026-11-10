लव मैरिज या अरेंज मैरिज कर रही हैं अनंत सिंह की बेटी शिवांगी, समधी कमांडेंट ने बतायी पूरी कहानी
अनंत सिंह की बेटी की शादी कैसे तय हुई? यह लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? दूल्हे के पिता ने बताया. रिपोर्ट-निशांत कुमार
Published : November 10, 2026 at 12:34 PM IST
पटना: बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी की चर्चा पूरे बिहार और देश में शुरू हो चुकी है. शिवांगी का ससुराल बिहटा में है, जहां घर की पहली बहु के स्वागत में उनके ससुर कमांडेंट रणविजय सिंह नया घर बना रहे हैं. उसी घर में शादी की तैयारी चल रही है. शादी कैसे तय हुई, विस्तार से पढ़ें.
शिवांगी के लिए बनवाया गया नया घर
शिवांगी 25 नवंबर को बिहटा निवासी ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित कुमार के साथ सात फेरे लेंगी. शादी के बाद उनका ससुराल बिहटा नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 के कृष्णा नगर में होगा. ऋषिकेश के पिता रणविजय कुमार सिंह सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि अनंत सिंह से रिश्ता जुड़ना हमारे और परिवार के लिए गर्व की बात है.
अनंत सिंह का परिवार लेकर आया था रिश्ता
शिवांगी के होने वाले ससुर रणविजय कुमार सिंह से जब पूछा गया कि रिश्ता कैसे तय हुआ तो उन्होंने बताया कि अनंत सिंह की तरफ से पहल की गई थी. जैसा कि हमारे समाज की परंपरा है. वधू पक्ष का परिवार रिश्ता लाया था. बेटे के लिए रिश्ता लड़की की तरफ से आया था और परिवार के लोगों ने ही पसंद किया था.
"इसके बाद यह रिश्ता पक्का हुआ. शिवांगी लक्ष्मी के रूप में हमारे नए घर में प्रवेश करेगी, जिसकी तैयारी अब अंतिम चरण में है."- रणविजय कुमार सिंह, कमांडेंट सह ऋषिकेश कुमार के पिता
ऋषिकेश की छोटी बहन अमेरिका में हैं डॉक्टर
आगे रणविजय कुमार सिंह ने बताया कि शादी का न्योता दिया जा रहा है. परिवार लंबे समय से बाहर रहा है और अब इकलौते बेटे की शादी बिहटा के नए घर से होगी. ऋषिकेश की छोटी बहन कोमल कुमारी अमेरिका में MBBS डॉक्टर हैं.
शादी के बाद शिवांगी चली जाएंगी अमेरिका
ऋषिकेश का तिलक पटना के एक रिजॉर्ट में होगा, जबकि बारात 25 नवंबर को बिहटा से नदावां गांव के लिए निकलेगी. रणविजय ने कहा कि शादी के बाद शिवांगी घर पर रहेंगी, फिर उसके बाद ऋषिकेश और शिवांगी अमेरिका चले जाएंगे.
गृह प्रवेश की हो रही तैयारी
उन्होंने आगे कहा कि हम लोग शुरू से ही अहमदाबाद में रहे और ऋषिकेश की 10वीं और 12वीं की पढ़ाई अहमदाबाद से ही हुई है. आगे उन्होंने अमेरिका से ग्रेजुएशन और एमबीए किया है. फिलहाल वे अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं. शादी से पहले नए मकान में गृह प्रवेश होगा.
"दूल्हे का जनेऊ संस्कार भी इसी मकान में होगा. शादी के दिन बारात बिहटा से मोकामा विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नादवां जाएगी."- रणविजय कुमार सिंह, कमांडेंट सह ऋषिकेश कुमार के पिता
शिवांगी के लिए बनाया गया 4 मंजिला मकान
दरअसल बिहटा नगर परिषद के वार्ड 9 के कृष्णा नगर में लगभग दो कट्ठा में रणविजय कुमार सिंह अपना चार मंजिला मकान बनवाये हैं. वैसे वे लोग मूल रूप से बिहटा प्रखंड के घोड़ाटॉप गांव के रहने वाले हैं,लेकिन गांव पर उनके परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं.
होने वाले दामाद को 'डिफेंडर'
अनंत सिंह की बेटी की शादी की चर्चा पूरे देशभर में हो रही है. अनंत सिंह अपने होने वाले दामाद ऋषिकेश को देश की सबसे महंगी और लग्जरी ऑफ-रोड एसयूवी 'लैंड रोवर डिफेंडर' तोहफे में देने वाला हैं. इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 2.50 करोड़ से तीन करोड़ रुपये तक है.
बिहार की इस शाही शादी की चर्चा सभी कर रहे हैं. खुद अनंत सिंह ने बताया है कि शादी में लगभग 4 लाख लोगों के भोज का महाआयोजन किया गया है. इसके अलावा बॉलीवुड और कई भोजपुरी कलाकार इस शादी में शिरकत करेंगे. समारोह स्थल को सजाने के लिए चीन से फूल मंगवाए गए हैं.
शादी का पूरा कार्यक्रम जान लें
20 नवंबर को शुभ फलदान और तिलकोत्सव है. वहीं 23 नवंबर को हल्दी कलश, 24 नवंबर को मेहंदी और संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा. 25 नवंबर को बारात स्वागत और शाम 7 बजे से प्रीतिभोज होगा. वहीं रात में शुभ विवाह है. इसी दिन बेटी के शादी के साथ ही बेटे अभिनव का उपनयन संस्कार भी है. बेटे को अनंत सिंह बीएमडब्ल्यू गिफ्ट करेंगे.
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