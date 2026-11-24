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बिहार के 'छोटे सरकार' की बेटी शिवांगी का हल्दी में दिखा रॉयल लुक, पेस्टल पिंक लहंगे में लग रहीं प्रिसेंस

नालंदा: बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है. शादी की रस्मों के बीच अब उनकी हल्दी सेरेमनी के वीडियो भी सामने आने लगे हैं. वीडियो में शिवांगी बेहद खूबसूरत और रॉयल अंदाज में दिख रही हैं. खासतौर पर उनके आउटफिट ने लोगों का ध्यान खींचा है. पेस्टल पिंक और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन वाले लहंगे में शिवांगी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हैं.

हल्दी सेरेमनी के लिए तैयार भव्य स्टेज को विदेशी फूलों से सजाया गया है. वीडियो में शिवांगी सिंह अपने भाई, बहन और मां के साथ स्टेज पर जाती हुई नजर आ रही हैं. हल्दी की रस्म सबसे पहले अनंत सिंह की पत्नी नीलम ने की है. इसी बीच अनंत सिंह की बड़ी बेटी राजनंदनी सिंह भी बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने पीले रंग का सलवार सूट कैरी किया है.

मोकामा विधायक अनंत सिंह बेटी शिवांगी और राजनंदनी के साथ (ETV Bharat)

30 फीट ऊंचा भव्य जयमाला स्टेज

मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शाही शादी की तैयारियों के बीच पिछले दो दिनों से हो रही बेमौसम बारिश ने थोड़ा खलल जरूर डाला है, लेकिन 'छोटे सरकार' के हौसलों और तैयारियों की रफ्तार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है. पैतृक गांव नादावां में जहां शादी का मुख्य पंडाल और 30 फीट ऊंचा भव्य जयमाला स्टेज तैयार किया जा रहा है, वहां विधायक अनंत सिंह खुद ही डटे हुए हैं और अपनी सीधी देखरेख में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवा रहे हैं

आज होगा भव्य मेहंदी और संगीत समारोह

मौसम की चुनौती के बावजूद अनंत सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि शादी के जितने भी मांगलिक कार्यक्रम तय किए गए हैं. वे सभी पूरे भव्य और शाही अंदाज में संपन्न होंगे. विवाह कार्यक्रम के तय शेड्यूल के मुताबिक, 23 नवंबर को हल्दी कलश की रस्म की गई. इसके बाद आज (24 नवंबर) शिवांगी की मेहंदी और संगीत का भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है. आज शाम से ही देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से खास अतिथियों के आगमन का सिलसिला शुरू हो जाएगा.

शिवांगी और बड़ी बहन राजनंदनी सिंह (ETV Bharat)

'"हम लोग तो सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, कि बेटी का वैवाहिक जीवन सुखमय हो. यह सिर्फ अनंत सिंह जी की बेटी नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के समाज की बेटी है. जिस तरह का अपार जनसमर्थन मिल रहा है, पूरे बिहार और हिंदुस्तान के कोने-कोने से लोग बेटी को आशीर्वाद देने के लिए यहां पहुंच रहे हैं''. - संजय गांधी, पूर्व एमएलसी, राष्ट्रीय जनता दल (RJD)

मां नीलम ने शिवांगी को लगाई सबसे पहले हल्दी (ETV Bharat)

हल्दी में पहुंचे पूर्व एमएलसी संजय गांधी