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बेटी शिवांगी की विदाई पर भावुक हुए अनंत सिंह और नीलम, शादी के गवाह बने लाखों लोग

पटना: बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी और ऋषिकेश आखिरकार परिणय सूत्र में बंध गए हैं. वरमाला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें पहले शिवांगी ने ऋषिकेश को वरमाला पहनाई और फिर ऋषिकेश ने शिवांगी को वरमाला पहनाई. शिवांगी और ऋषिकेश की जोड़ी बेहद प्यारी लग रही है.

वरमाला के स्टेज को भव्य बनाया गया था 100 फीट चौड़ा और 35 फीट लंबा था. जिसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट थी. वरमाला स्टेज पर जैसी ही शिवांगी ने ऋषिकेश को वरमाला पहनाई पूरा हॉल तालियों और भगवान शंकर के जयकारों से गूंज उठा. शिवांगी जैसी वरमाला लेकर ऋषिकेश की तरफ बढ़ीं ऋषिकेश ने सिर झुकाकर वरमाला पहनी.

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी का वरमाला कार्यक्रम (सोशल मीडिया)

वैवाहिक जीवन का पहला चरण वरमाला

बेटी की वरमाला में मां नीलम देवी और बहन राजनंदनी सिंह समेत भाई मौजूद रहे. वरमाला कार्यक्रम वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने का पहला चरण होता है. इसी रस्म के दौरान दूल्हा और दुल्हन एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लेते हैं. ऐसा ही पल अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में देखने को मिला.

मरून कलर के ब्राइडल लहंगे में शिवांगी लगी राजकुमारी (सोशल मीडिया)

पारंपरिक लुक में शिवांगी

शिवांगी ने अपनी शादी का लुक पारंपरिक रखा था. उन्होंने मरून कलर का ब्राइडल लहंगा पहना था और ट्रैडिशनल और गोल्डन कलर की जूलरी कैरी की थी. जूलरी में मल्टी लेयर नेकलेस, ईयररिंग्स, नथ, झुमका, मांग टीका और कंगन पहना था.लहंगे का दुपट्टा नेट का था, जिस पर भी काफी हेवी एम्ब्रायडरी थी.

ऋषिकेश ने पहनी हल्की गुलाबी शेरवानी

वहीं, बात अगर दूल्हे राजा ऋषिकेश की करें तो उन्होंने हल्की गुलाबी शेरवानी पहनी थी. सफेद पजामा और सिर पर गुलाबी साफा बांधा था. शिवांगी और ऋषिकेश के लुक ने शादी में आए सभी मेहमानों का ध्यान अपनी ओर खींचा.