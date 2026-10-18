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'नीरज के लिए निशांत प्रचार कर रहे हैं तो..' अनंत सिंह के बदले सुर, लेकिन 'बदला' कायम

अनंत सिंह भड़के ( ETV Bharat )

पटना/नालंदा : पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी डॉ. अनुज कुमार सिंह के समर्थन में जदयू विधायक अनंत सिंह चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं. पटना जिले के विभिन्न इलाकों में मतदाताओं से संपर्क कर रहे अनंत सिंह ने दावा किया कि इस बार उनके विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी. उन्होंने कहा कि उन्हें युवाओं का भी पूरा समर्थन मिल रहा है और आशीर्वाद की कोई कमी नहीं है.

'निशांत कुमार पार्टी के मालिक कहीं भी कर सकते हैं प्रचार'