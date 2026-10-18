'नीरज के लिए निशांत प्रचार कर रहे हैं तो..' अनंत सिंह के बदले सुर, लेकिन 'बदला' कायम
MLC कैंडिडेट अनुज के समर्थन में प्रचार कर रहे अनंत सिंह ने निशांत के प्रचार अधिकारों का समर्थन किया और नीरज पर हमला बोला. रिपोर्ट-महमूद
Published : October 18, 2026 at 11:01 AM IST
पटना/नालंदा : पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी डॉ. अनुज कुमार सिंह के समर्थन में जदयू विधायक अनंत सिंह चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं. पटना जिले के विभिन्न इलाकों में मतदाताओं से संपर्क कर रहे अनंत सिंह ने दावा किया कि इस बार उनके विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी. उन्होंने कहा कि उन्हें युवाओं का भी पूरा समर्थन मिल रहा है और आशीर्वाद की कोई कमी नहीं है.
'निशांत कुमार पार्टी के मालिक कहीं भी कर सकते हैं प्रचार'
निशांत कुमार के चुनाव प्रचार को लेकर पूछे गए सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि निशांत कुमार पार्टी के मालिक हैं और वह कहीं भी जाकर प्रचार कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अगर निशांत कुमार नीरज कुमार के समर्थन में प्रचार करते हैं, तो यह उनका अपना फैसला है. अनंत सिंह ने स्पष्ट किया कि नीरज कुमार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी.
"हम तो कह रहे हैं कि नीरज कुमार की जमानत जब्त करा देंगे. निशांत कुमार पार्टी के मालिक हैं वो किसी का भी प्रचार कर सकते हैं. निशांत अपनी पार्टी के नीरज कुमार को जिताने के लिए प्रचार कर रहे हैं तो कौन सी गलती कर रहे हैं. नीरज हमारे खिलाफ लड़ाए इसलिए हम नीरज के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं."- अनंत सिंह, जेडीयू विधायक, मोकामा
नीरज कुमार पर लगाया गद्दारी का आरोप
अनंत सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वह कल भी पार्टी में थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे. हालांकि, उन्होंने नीरज कुमार का विरोध जारी रखने की बात कही. अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि नीरज कुमार ने उनके साथ गद्दारी की है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राजनीतिक मतभेदों को लेकर उनका रुख बदलने वाला नहीं है.
संजय झा के बयान पर बोले- 'समय आने पर देखेंगे'
अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बयान को लेकर सवाल पूछे जाने पर अनंत सिंह ने कहा कि इस बारे में समय आने पर देखा जाएगा. उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से कुछ नहीं कहा. वहीं, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में डॉ. अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार के दौरान अनंत सिंह ने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए जीत का दावा किया.
जीतन राम मांझी के सवाल पर भड़के अनंत सिंह
प्रचार के दौरान जीतन राम मांझी को लेकर सवाल पूछे जाने पर अनंत सिंह नाराज हो गए. वह सवाल पर भड़कते नजर आए और माइक को गाड़ी से बाहर धकेल दिया. इसके बाद वह बिना आगे जवाब दिए चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गए. इस घटनाक्रम के साथ अनंत सिंह ने नीरज कुमार के विरोध में अपना रुख स्पष्ट करते हुए डॉ. अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार जारी रखा.
नीरज कुमार के खिलाफ जारी है 'अनंत' लड़ाई
मोकामा विधायक अनंत सिंह लगातार नीरज कुमार के खिलाफ खुलेआम कैंपेन कर रहे हैं. उन्हें रोकने की हर कोशिश नाकाम रही है. पार्टी उनपर अलग-अलग कार्रवाई करने का संकेत तो दे रही है लेकिन कोई असर होता नहीं दिख रहा है. इस बीच संजय झा के बयान ने अनंत सिंह को झटका दिया है. यही वजह है कि अनंत सिंह संजय झा से नाराज हैं और प्रतिक्रिया देने से बचते दिखे.
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