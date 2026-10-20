अनंत सिंह ने किया नीरज कुमार के हार्ट अटैक के कारण का खुलासा! DSP को भी लपेटा
अनंत सिंह ने नीरज कुमार की तबीयत को लेकर तंज कसा. साथ ही DSP पर भी हमला किया है. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : October 20, 2026 at 3:36 PM IST
नालंदा : मोकामा से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधायक अनंत सिंह ने एक बार फिर से पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार नीरज कुमार को लेकर विवादास्पद बयान दिया है. दरअसल सोमवार को नीरज कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. इसपर अनंत सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि नीरज कुमार की ये पुरानी आदत है.
अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे फिर आ जाएंगे..
अनंत सिंह ने कहा कि बूथ पर पैसा भेजना होगा तो बीमार हो जाएंगे. अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं. फिर दो घंटा बाद आ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे. वहीं एमएलसी चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघटन के मामले दर्ज एफआईआर को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या होगा? एफआईआर हो गया है तो बेल कराएंगे.
"सब दिन का आदत है, पुराना आदत है. बूथ पर पैसा भेजना होगा तो बीमार हो जाएंगे. अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे. फिर दो घंटा बाद आ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे."- अनंत सिंह, जेडीयू विधायक
नीरज कुमार को दिल का दौरा
बता दें कि सोमवार दोपहर को सिवान में पूजा के दौरान नीरज कुमार को कार्डियक अटैक आया था. इसके बाद उन्हें आनन-फानन में पटना लाया गया और मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. मेदांता में नीरज कुमार को आईसीयू में रखा गया है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है और इलाज जारी है.
जनसुराज के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे विधायक
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में अनंत सिंह लगातार नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दिया है. जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर अनुज सिंह के पक्ष में अनंत सिंह सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं. इस दौरान वह कई बार नीरज कुमार को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं.
मध्यस्थता की कोशिश नाकाम
अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच मतभेद दूसर करने के लिए नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह को जिम्मेदारी दी. लेकिन ललन सिंह को कोशिशों के बाद भी अनंत सिंह के रुख में कोई बदलाव नहीं आया. उन्होंने नीरज कुमार का विरोध करते हुए जनसुराज उम्मीदवार डॉक्टर अनुज सिंह के पक्ष में प्रचार किया.
आचार संहिता उल्लंघन मामला
वहीं अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार करने के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जब अनंत सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एफआईआर हुआ तो बेल कराएंगे. अनंत सिंह और अनुज सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुए है. बाढ़ और मोकामा थानों में कुल तीन मामला दर्ज हुआ है. जानकारी के अनुसार, रोड शो के दौरान तय सीमा से अधिक गाड़ियां और जेसीबी इस्तेमाल पर कार्रवाई की गई है.
"केस किया है तो क्या हुआ? बेल कराएंगे. डीएसपी साहब को कुछ नाम कम था तो हमरा नाम दे देते हैं तो उनको कुछ आदमी जान जाता है."- अनंत सिंह, जेडीयू विधायक
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