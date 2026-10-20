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अनंत सिंह ने किया नीरज कुमार के हार्ट अटैक के कारण का खुलासा! DSP को भी लपेटा

मोकामा से JDU विधायक अनंत सिंह ( ETV Bharat )

नालंदा : मोकामा से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधायक अनंत सिंह ने एक बार फिर से पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार नीरज कुमार को लेकर विवादास्पद बयान दिया है. दरअसल सोमवार को नीरज कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. इसपर अनंत सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि नीरज कुमार की ये पुरानी आदत है.

अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे फिर आ जाएंगे..