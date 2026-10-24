'हमारे सीट से जीते तो CM, ललन की सीट से PM', नीरज कुमार पर अनंत सिंह का तंज- 'गैस निकाल दिए हैं..'
अनंत सिंह बोले 'हमारे सीट से जीतने पर मुख्यमंत्री बनता है, नीरज कुमार के सीट से जीत के क्या बनेगा?' रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 24, 2026 at 9:39 AM IST
नालंदा: बिहार में हाल ही में हुए 8 सीटों के एमएलसी चुनाव के मतदान के बाद मोकामा में जदयू विधायक अनंत सिंह काफी उत्साहित नजर आए. उन्होंने कहा कि जनता के बल पर ही सभी चुनाव लड़े जाते हैं और उसी पर उनका विश्वास है. उन्होंने किसी के व्यक्तिगत आचार-व्यवहार पर टीका-टिप्पणी करने से इनकार किया.
नीरज कुमार पर तीखा हमला
उन्होंने नीरज कुमार को लेकर कटाक्ष किया. अनंत सिंह ने कहा कि नीरज को अब कभी गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनका सारा गैस वे निकाल चुके हैं. बूथ पर पैसा भेजने की भी अब जरूरत नहीं रहेगी. उन्होंने अनुज कुमार से कोई बातचीत न होने की भी बात कही और स्पष्ट किया कि वे अपना काम कर रहे हैं.
तेजस्वी के जश्न पर चुप्पी
अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव के जश्न का जिक्र करते हुए साफ कहा कि इस मामले में वे कुछ नहीं बोलना चाहते. उन्होंने जोर दिया कि वे किसी व्यक्ति विशेष पर भरोसा नहीं करते, बल्कि जनता को ही भगवान मानते हैं. जनता का समर्थन हो तो किसी से भी लड़ा जा सकता है.
नीतीश कुमार को बताया बिहार का भगवान
अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार के भगवान हैं. अगर आज वे नहीं होते तो बिहार इस स्थिति में नहीं होता. उन्होंने पार्टी के नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नीरज कुमार के लिए जितना जोर लगाया गया, उतना नहीं लगाना चाहिए था.
सीटों की जीत पर दिया बयान
सबसे ज्यादा चर्चा अनंत सिंह के इस बयान ने पैदा कर दी है. उन्होंने कहा, उनके सीट से जीतने पर शख्श मुख्यमंत्री बनता है, ललन सिंह के सीट से जीतने पर प्रधानमंत्री बनता है, तो नीरज कुमार के सीट से जीत के क्या बनेगा? उन्होंने जोर दिया कि उन्हें कोई डर या भय नहीं है क्योंकि वे जनता के बल पर लड़ाई लड़ते हैं
"नीरज कुमार के लिए पार्टी के नेता जितना जान लगा दिए, उतना नहीं करना चाहिए था. हमारे सीट से जीतने पर मुख्यमंत्री बनता है, ललन सिंह के सीट से जीतने पर प्रधानमंत्री बनता है उसके सीट से जीत के क्या बनेगा?"-अनंत सिंह, जदयू विधायक
पटाखे और सिद्धांत की बात
पटाखे फोड़े जाने के बारे में अनंत सिंह ने कहा कि ये इसलिए फोड़े जा रहे हैं क्योंकि उनके उम्मीदवार जीत रहे हैं. उन्होंने कहा कि कहीं चुनाव जीत जाने से कोई सरकार नहीं बना लेता. राजनीति सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए. इतना बड़ा चुनाव हो रहा है और वे सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अपना सिद्धांत कभी नहीं छोड़ा. जनता का फैसला ही सबसे अहम है.
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