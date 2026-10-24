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'हमारे सीट से जीते तो CM, ललन की सीट से PM', नीरज कुमार पर अनंत सिंह का तंज- 'गैस निकाल दिए हैं..'

अनंत सिंह ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार में हाल ही में हुए 8 सीटों के एमएलसी चुनाव के मतदान के बाद मोकामा में जदयू विधायक अनंत सिंह काफी उत्साहित नजर आए. उन्होंने कहा कि जनता के बल पर ही सभी चुनाव लड़े जाते हैं और उसी पर उनका विश्वास है. उन्होंने किसी के व्यक्तिगत आचार-व्यवहार पर टीका-टिप्पणी करने से इनकार किया.

नीरज कुमार पर तीखा हमला