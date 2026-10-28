'बेल तुड़वाकर हमको जेल भेजवाना चाहता है नीरज', MLC चुनाव में JDU कैंडिडेट से विरोध पर अनंत सिंह का खुलासा
अनंत सिंह ने खुलासा किया है कि दिल्ली में वकील बेटी के साथ मिलकर नीरज कुमार मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है.
Published : October 28, 2026 at 7:01 PM IST
पटना: मोकामा से विधायक अनंत सिंह की कोशिशों के बावजूद पटना स्नातक निर्वाचन सीट पर जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार जीत गए हैं. हार स्वीकारते हुए बाहुबली विधायक ने खुलासा किया है कि क्यों उन्होंने नीरज का विरोध किया और किस परिस्थिति में जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह को समर्थन देने का फैसला लेना पड़ा.
'मुझे जेल भिजवाना चाहता है नीरज'
अनंत सिंह ने कहा कि नीरज कुमार की बेटी दिल्ली में वकील है. उसी के साथ मिलकर वह मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था. मेरी जमानत को खारिज कर मुझे जेल भिजवाने के लिए कोशिश कर रहा है. ये बात जैसे ही मुझे पता चला, मैंने उसके खिलाफ एमएलसी चुनाव में बदला लेने का फैसला लिया. अनुज सिंह को पहले से नहीं जानता था. मेरा मकसद सिर्फ उसे हराना था लेकिन वोटर नहीं रहने के कारण हार मिली.
"नीरज दिल्ली हमरा केस में ऐसा-ऐसा किया, इसलिए हम तो चिढ़ में अनुज सिंह को साथ दिए. हमरा क्या कोई बेटा या भतीजा खड़ा था? नीरज ले गया दिल्ली केस. हमरा बेल तुड़वाकर फिर भीतर करें. ई बात हमको मालूम हो गया, हम भिड़ गए कसकर."- अनंत सिंह, विधायक, मोकामा
क्यों मिली हार?
मोकामा विधायक ने कहा कि हार से हमें कोई निराशा नहीं है. हार की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि हमलोगों को कम समय मिला, इसलिए हार का सामना करना पड़ा. इस चुनाव में प्रत्याशी वोटर ही बनाते हैं. दिलीप कुमार और नीरज कुमार ने क्षेत्र में अपना-अपना मतदाता बनाया था लेकिन हम नहीं बना पाए, इसलिए हार मिली है.
जेडीयू से कोई नाराजगी नहीं
अनंत सिंह ने कहा कि उनकी जेडीयू से कभी कोई नाराजगी नहीं रही है. वह तो सिर्फ नीरज कुमार की हरकत के कारण अनुज सिंह को समर्थन दे रहे थे. अगर नीरज मेरे खिलाफ साजिश नहीं रचते तो हम कभी ऐसा नहीं करते.
'नीतीश जी से शिकायत नहीं'
जेडीयू से निष्कासन के बावजूद अनंत सिंह को नीतीश कुमार से कोई शिकायत नहीं है. उन्होंने कहा कि न तो पार्टी से और न ही नीतीश कुमार से कोई नाराजगी नहीं है. जब तक वह जिंदा रहेंगे, उनसे मिलने की कोशिश करते रहेंगे.
अनंत ने कहा, 'नीतीश जी रहते बढ़िया. जो लायक पहले थे, कोई लायके नहीं हैं तो अभी पार्टी में कुल काम किया है, ऊ नहीं करता हमरा साथ. किया है तो कोई दिक्कत नहीं है.'
आगे क्या करेंगे?
भविष्य में क्या करेंगे, क्या किसी पार्टी में शामिल होंगे? इस सवाल पर अनंत सिंह ने कहा कि अभी कुछ भी नहीं तय नहीं है. जेडीयू में वापसी के सवाल पर कहा कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है, इस बारे में पार्टी को फैसला करना है.
अनुज सिंह तीसरे स्थान पर
नंत सिंह जिस अनुज सिंह का समर्थन कर रहे थे. वह जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी थे. हालांकि उनकी तमाम कोशिश नाकाम साबित हुई और वह तीसरे स्थान पर रहे. जेडीयू के नीरज कुमार 'जीत का चौका' लगाने में कामयाब रहे, जबकि आरजेडी के दिलीप कुमार दूसरे स्थान पर रहे.
दुलारचंद हत्या में आरोपी हैं अनंत
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी. इसका आरोप अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगा था. उनको जेल भी जाना पड़ा था. फिलहाल वह जमानत पर हैं. दुलारचंद उस चुनाव में जन सुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के लिए प्रचार कर रहे थे.
ये भी पढ़ें: 'सूद सहित लौटाएंगे कर्ज..' जीत के जश्न के बीच गुस्से में दिखे नीरज कुमार, लिया बड़ा संकल्प