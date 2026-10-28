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'बेल तुड़वाकर हमको जेल भेजवाना चाहता है नीरज', MLC चुनाव में JDU कैंडिडेट से विरोध पर अनंत सिंह का खुलासा

नीरज कुमार पर भड़के अनंत सिंह ( ETV Bharat )

'मुझे जेल भिजवाना चाहता है नीरज'

अनंत सिंह ने कहा कि नीरज कुमार की बेटी दिल्ली में वकील है. उसी के साथ मिलकर वह मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था. मेरी जमानत को खारिज कर मुझे जेल भिजवाने के लिए कोशिश कर रहा है. ये बात जैसे ही मुझे पता चला, मैंने उसके खिलाफ एमएलसी चुनाव में बदला लेने का फैसला लिया. अनुज सिंह को पहले से नहीं जानता था. मेरा मकसद सिर्फ उसे हराना था लेकिन वोटर नहीं रहने के कारण हार मिली.

मोकामा विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat) "नीरज दिल्ली हमरा केस में ऐसा-ऐसा किया, इसलिए हम तो चिढ़ में अनुज सिंह को साथ दिए. हमरा क्या कोई बेटा या भतीजा खड़ा था? नीरज ले गया दिल्ली केस. हमरा बेल तुड़वाकर फिर भीतर करें. ई बात हमको मालूम हो गया, हम भिड़ गए कसकर."- अनंत सिंह, विधायक, मोकामा क्यों मिली हार?

मोकामा विधायक ने कहा कि हार से हमें कोई निराशा नहीं है. हार की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि हमलोगों को कम समय मिला, इसलिए हार का सामना करना पड़ा. इस चुनाव में प्रत्याशी वोटर ही बनाते हैं. दिलीप कुमार और नीरज कुमार ने क्षेत्र में अपना-अपना मतदाता बनाया था लेकिन हम नहीं बना पाए, इसलिए हार मिली है. जेडीयू से कोई नाराजगी नहीं

अनंत सिंह ने कहा कि उनकी जेडीयू से कभी कोई नाराजगी नहीं रही है. वह तो सिर्फ नीरज कुमार की हरकत के कारण अनुज सिंह को समर्थन दे रहे थे. अगर नीरज मेरे खिलाफ साजिश नहीं रचते तो हम कभी ऐसा नहीं करते. 'नीतीश जी से शिकायत नहीं'

जेडीयू से निष्कासन के बावजूद अनंत सिंह को नीतीश कुमार से कोई शिकायत नहीं है. उन्होंने कहा कि न तो पार्टी से और न ही नीतीश कुमार से कोई नाराजगी नहीं है. जब तक वह जिंदा रहेंगे, उनसे मिलने की कोशिश करते रहेंगे. नीतीश कुमार के साथ नीरज कुमार (ETV Bharat)