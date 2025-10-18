ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव 2025: प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन ने कांग्रेस से भरा नामांकन

अंता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन ने भी इसी सीट से अपना नामांकन भरकर सबको चौंका दिया है.

Urmila Jain during her nomination
नामांकन के दौरान उर्मिला जैन (ETV Bharat Baran)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 9:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारां: कांग्रेस की ओर से अंता उपचुनाव के लिए घोषित प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन ने शनिवार को नामांकन दाखिल किया. उर्मिला जैन के कांग्रेस की ओर से नामांकन भरने के बाद राजनीतिक हलकों में अलग-अलग चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

उर्मिला जैन ने शनिवार को अंता उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से अचानक नामांकन दाखिल कर लोगों को चौंका दिया. उर्मिला जैन के नामांकन भरने के बाद जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. नामांकन भरने के दौरान पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल व उनके प्रस्तावक मौजूद रहे.

पढ़ें: अंता उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने किया नामांकन, सभा में गहलोत ने सरकार पर साधा निशाना

इससे पहले प्रमोद जैन भाया ने कांग्रेस की ओर से आधिकारिक प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा था. इस दौरान उनकी पत्नी उर्मिला जैन और बेटा यश मौजूद थे. भाजपा की ओर से भी आधिकारिक प्रत्याशी की घोषणा हो गई और बारां पंचायत समिति के मौजूदा प्रधान मोरपाल सुमन ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर दिया था. इससे प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन के बीच सीधी चुनावी टक्कर तय हो गई.

पढ़ें: अंता विधानसभा उपचुनाव: भाजपा ने मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया, प्रमौद जैन भाया से होगी टक्कर

भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने और उनके नामांकन भरने के बाद भी अंता उपचुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है. क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नरेश मीणा ने ताल ठोक दी है. निर्दलीय चुनाव लड़ने से पहले नरेश मीणा ने राहुल गांधी के नाम एक संदेश भी दिया था. इसमें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस से टिकट की मांग कर डाली थी. हालांकि कांग्रेस ने अपने अनुभवी और दो बार चुनाव जीत चुके प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया.

TAGGED:

PRAMOD JAIN BHAYA WIFE IN ELECTION
ANTA ASSEMBLY BY ELECTION 2025
कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया
अंत उपचुनाव 2025
URMILA JAIN FILES NOMINATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

सुबह खाली पेट खा लें पीपल का पत्ता, आस-पास नहीं फटकेंगी ये दर्जन भर बीमारियां!

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

धनतेरस की शाम यम दीपक जलाना होता है शुभ, जानें मुहूर्त, मंत्र, विधि और महत्व – अकाल मृत्यु से मिलती है रक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.