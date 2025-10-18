ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव 2025: प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन ने कांग्रेस से भरा नामांकन

उर्मिला जैन ने शनिवार को अंता उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से अचानक नामांकन दाखिल कर लोगों को चौंका दिया. उर्मिला जैन के नामांकन भरने के बाद जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. नामांकन भरने के दौरान पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल व उनके प्रस्तावक मौजूद रहे.

बारां: कांग्रेस की ओर से अंता उपचुनाव के लिए घोषित प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन ने शनिवार को नामांकन दाखिल किया. उर्मिला जैन के कांग्रेस की ओर से नामांकन भरने के बाद राजनीतिक हलकों में अलग-अलग चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.

इससे पहले प्रमोद जैन भाया ने कांग्रेस की ओर से आधिकारिक प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा था. इस दौरान उनकी पत्नी उर्मिला जैन और बेटा यश मौजूद थे. भाजपा की ओर से भी आधिकारिक प्रत्याशी की घोषणा हो गई और बारां पंचायत समिति के मौजूदा प्रधान मोरपाल सुमन ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर दिया था. इससे प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन के बीच सीधी चुनावी टक्कर तय हो गई.

भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने और उनके नामांकन भरने के बाद भी अंता उपचुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है. क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नरेश मीणा ने ताल ठोक दी है. निर्दलीय चुनाव लड़ने से पहले नरेश मीणा ने राहुल गांधी के नाम एक संदेश भी दिया था. इसमें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस से टिकट की मांग कर डाली थी. हालांकि कांग्रेस ने अपने अनुभवी और दो बार चुनाव जीत चुके प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया.