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शामली : इंटरमीडिएट में अनंत और हाईस्कूल में अश्वनी कुमार ने किया जिला टॉप

शामली जनपद का हाईस्कूल में 92.4% और इंटरमीडिएट में 87.5% रहा परिणाम

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शामली : इंटरमीडिएट में अनंत और हाईस्कूल में अश्वनी कुमार ने किया जिला टॉपर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 7:15 PM IST

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शामली : उत्तर प्रदेश में गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया, जिसमें बेटियों ने बाजी मारी है, हालांकि बेटे भी पीछे नहीं हैं. जिले के अनंत कुमार ने इंटरमीडिएट में 94.8% और हाई स्कूल में अश्वनी कुमार ने 96% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

शामली जनपद की अगर बात करें तो हाई स्कूल में जिले का परिणाम 92.4% और इंटरमीडिएट में 87.5% है. हाई स्कूल में 96% अंक प्राप्त करने वाले अश्वनी कुमार, देवी उम्र कौर वैदिक इंटर कॉलेज के छात्र हैं, जो कस्बा बनत के रहने वाले हैं. उनके पिता अनाज मंडी में एक व्यापारी के यहां मुनीम का कार्य करते हैं और उनकी माता गृहणी हैं.

वहीं, इंटरमीडिएट में 94.8% अंक प्राप्त करने वाले अनंत, देवी उम्र कौर वैदिक इंटर कॉलेज बनत के छात्र हैं. अनंत तीन भाई-बहन हैं, जिनमें अनंत सबसे बड़े हैं. अनंत ने बताया कि वह 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ाई करते हैं. अनंत के पिता सेठपाल फास्ट फूड का कार्य करते हैं और उनकी माता अमरेश गृहणी हैं.

अनंत ने बताया कि उन्हें फिजिक्स और कंप्यूटर पसंद है. उसका सपना IIT करने का है. वहीं, अनंत के पिता सेठपाल ने बताया कि उसके बेटे ने जिला टॉप किया है, यह उनके लिए खुशी की बात है. उन्होंने अन्य बच्चों के अभिभावकों के लिए एक संदेश दिया कि वह अपने बच्चों का ध्यान रखें, ताकि वह गलत संगत में न पड़ें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें.

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