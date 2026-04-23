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शामली : इंटरमीडिएट में अनंत और हाईस्कूल में अश्वनी कुमार ने किया जिला टॉप

शामली : इंटरमीडिएट में अनंत और हाईस्कूल में अश्वनी कुमार ने किया जिला टॉपर ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली : उत्तर प्रदेश में गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया, जिसमें बेटियों ने बाजी मारी है, हालांकि बेटे भी पीछे नहीं हैं. जिले के अनंत कुमार ने इंटरमीडिएट में 94.8% और हाई स्कूल में अश्वनी कुमार ने 96% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

शामली जनपद की अगर बात करें तो हाई स्कूल में जिले का परिणाम 92.4% और इंटरमीडिएट में 87.5% है. हाई स्कूल में 96% अंक प्राप्त करने वाले अश्वनी कुमार, देवी उम्र कौर वैदिक इंटर कॉलेज के छात्र हैं, जो कस्बा बनत के रहने वाले हैं. उनके पिता अनाज मंडी में एक व्यापारी के यहां मुनीम का कार्य करते हैं और उनकी माता गृहणी हैं.