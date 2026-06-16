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वाराणसी पहुंचे अनंत अंबानी: काशी विश्वनाथ मंदिर में की सप्तर्षि आरती, मां अन्नपूर्णा का 21 ब्राह्मणों ने कराया कुमकुम अभिषेक

मंदिर के विद्वान अर्चकों ने दिव्य वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका विशेष पूजन संपन्न कराया. इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ के भव्य दरबार में पूरी अकीदत और श्रद्धा के साथ हाजिरी लगाई.

वाराणसी: रिलायंस समूह के निदेशक और देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार के सदस्य अनंत अंबानी मंगलवार को धर्मनगरी वाराणसी पहुंचे. वाराणसी आगमन के बाद उन्होंने सीधे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का रुख किया और वहां विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया.

45 मिनट तक धाम में रहे अनंत, सप्तर्षि आरती में हुए शामिल: अपनी इस धार्मिक यात्रा के दौरान अनंत अंबानी लगभग 45 मिनट तक बाबा विश्वनाथ के दरबार और विश्वनाथ धाम परिसर में मौजूद रहे. इस दौरान वहां मौजूद अर्चकों ने षोडशोपचार पूजन पद्धति के संग बाबा विश्वनाथ का दिव्य अभिषेक कराया. इसके बाद वह बाबा की सुप्रसिद्ध और अलौकिक 'सप्तर्षि आरती' में भी मुख्य रूप से शामिल हुए. इस पावन मौके पर अनंत अंबानी पूरी तरह से महादेव की भक्ति के रस में लीन नजर आए.

मां अन्नपूर्णा का किया कुमकुम अभिषेक, 21 ब्राह्मणों ने कराया पूजन: विश्वनाथ धाम में दर्शन-पूजन का यह पावन क्रम संपन्न करने के बाद वह सीधे मां अन्नपूर्णा के दरबार के लिए रवाना हुए. मां अन्नपूर्णा के दरबार में हाजिरी लगाने के साथ ही उन्होंने लोक कल्याण के लिए मां का विशेष कुमकुम अभिषेक किया. मंदिर परिसर में 21 वैदिक ब्राह्मणों के जरिए उनका कुमकुम पूजन और अर्चन अनुष्ठान पूर्वक कराया गया. इस विशेष धार्मिक अनुष्ठान के दौरान उन्होंने देश और परिवार की सुख, शांति व समृद्धि की मंगल कामना की.

महंत शंकर पुरी महाराज से लिया आशीर्वाद, चुनरी और स्फटिक माला मिली भेंट: इसके बाद उन्होंने अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकर पुरी महाराज से आदरपूर्वक मुलाकात कर उनका दिव्य आशीर्वाद लिया. इस मौके पर मंदिर के महंत के जरिए उन्हें आशीर्वाद के रूप में मां की पवित्र चुनरी, महाप्रसाद और स्फटिक की माला भेंट की गई. अनंत अंबानी की इस हाई-प्रोफाइल धार्मिक यात्रा और संवेदनशीलता को देखते हुए वाराणसी पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक और कड़े इंतजाम किए गए थे.

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