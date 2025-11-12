ETV Bharat / state

आनंदपाल एनकाउंटर : पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत, ACJM कोर्ट का फैसला रद्द

जोधपुर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर महानगर अजय शर्मा ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले में एसीजेएम (सीबीआई केसेज) कोर्ट के 24 जुलाई 2024 के उस आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया, जिसमें एनकाउंटर करने वाले 7 पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया था. इस फैसले से तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहठ समेत सभी पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है.

यह है पूरा मामला : 24 जून 2017 की रात करीब 10 बजे चूरू जिले के मालासर गांव में राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम ने 5 लाख रुपये के इनामी गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर किया था. पुलिस को सूचना मिली थी कि आनंदपाल अपने साथियों के साथ श्रवणसिंह के घर छिपा हुआ है. एसपी राहुल बारहट ने आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन छत से गोलीबारी शुरू हो गई. मुठभेड़ में कमांडो सोहन सिंह और इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह घायल हुए और अंततः आनंदपाल सिंह की मौत हो गई. घटनास्थल से दो AK-47 राइफल, एक 0.22 राइफल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए थे.

अधिवक्ता भंवर सिंह ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

सीबीआई जांच और एसीजेएम कोर्ट का आदेश : राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. सीबीआई ने विस्तृत जांच के बाद घटना को वास्तविक एनकाउंटर पाया और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की. इस पर आनंदपाल की पत्नी राज कंवर ने प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की. उसी याचिका पर तत्कालीन एसीजेएम युवराज सिंह की कोर्ट ने 24 जुलाई 2024 को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी. साथ ही 7 पुलिस अधिकारियों- राहुल बारहट (तत्कालीन एसपी चूरू), विद्या प्रकाश (तत्कालीन सीओ कुचामन सिटी), सूर्यवीर सिंह राठौड़ (तत्कालीन इंस्पेक्टर एसओजी), कैलाश चंद्र (तत्कालीन हेड कांस्टेबल), धर्मवीर सिंह (तत्कालीन कांस्टेबल), धर्मपाल (तत्कालीन कांस्टेबल) और सोहन सिंह शेखावत (तत्कालीन कांस्टेबल) के खिलाफ संज्ञान लेते हुए हत्या की धारा 302 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने के आदेश दिए थे. इसी आदेश के खिलाफ इन पुलिस अधिकारियों ने सेशन कोर्ट में क्रिमिनल रिविजन पिटीशन दायर की थी.

सेशन कोर्ट ने विश्लेषण में पाई विसंगतियां : डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज अजय शर्मा ने विस्तृत विश्लेषण करते हुए कई अहम विसंगतियां पाईं. कोर्ट ने पाया कि आनंदपाल के भाई रूपेंद्र पाल ने CBI के समक्ष 16 अप्रैल 2018 को बयान दिया था, जिसमें उसने खुद को चश्मदीद गवाह नहीं बताया, लेकिन 6 साल बाद कोर्ट में अचानक खुद को चश्मदीद गवाह बताया. कोर्ट ने कहा कि यह सामान्य मानवीय व्यवहार के खिलाफ है, खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसने अपने भाई की कथित हत्या देखी हो.