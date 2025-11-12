ETV Bharat / state

आनंदपाल एनकाउंटर : पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत, ACJM कोर्ट का फैसला रद्द

गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर में बड़ा फैसला. 7 पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाने का निर्देश निरस्त.

Jodhpur District Court
जिला न्यायालय जोधपुर महानगर (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 10:03 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर महानगर अजय शर्मा ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले में एसीजेएम (सीबीआई केसेज) कोर्ट के 24 जुलाई 2024 के उस आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया, जिसमें एनकाउंटर करने वाले 7 पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया था. इस फैसले से तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहठ समेत सभी पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है.

यह है पूरा मामला : 24 जून 2017 की रात करीब 10 बजे चूरू जिले के मालासर गांव में राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम ने 5 लाख रुपये के इनामी गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर किया था. पुलिस को सूचना मिली थी कि आनंदपाल अपने साथियों के साथ श्रवणसिंह के घर छिपा हुआ है. एसपी राहुल बारहट ने आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन छत से गोलीबारी शुरू हो गई. मुठभेड़ में कमांडो सोहन सिंह और इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह घायल हुए और अंततः आनंदपाल सिंह की मौत हो गई. घटनास्थल से दो AK-47 राइफल, एक 0.22 राइफल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए थे.

अधिवक्ता भंवर सिंह ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

सीबीआई जांच और एसीजेएम कोर्ट का आदेश : राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. सीबीआई ने विस्तृत जांच के बाद घटना को वास्तविक एनकाउंटर पाया और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की. इस पर आनंदपाल की पत्नी राज कंवर ने प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की. उसी याचिका पर तत्कालीन एसीजेएम युवराज सिंह की कोर्ट ने 24 जुलाई 2024 को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी. साथ ही 7 पुलिस अधिकारियों- राहुल बारहट (तत्कालीन एसपी चूरू), विद्या प्रकाश (तत्कालीन सीओ कुचामन सिटी), सूर्यवीर सिंह राठौड़ (तत्कालीन इंस्पेक्टर एसओजी), कैलाश चंद्र (तत्कालीन हेड कांस्टेबल), धर्मवीर सिंह (तत्कालीन कांस्टेबल), धर्मपाल (तत्कालीन कांस्टेबल) और सोहन सिंह शेखावत (तत्कालीन कांस्टेबल) के खिलाफ संज्ञान लेते हुए हत्या की धारा 302 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने के आदेश दिए थे. इसी आदेश के खिलाफ इन पुलिस अधिकारियों ने सेशन कोर्ट में क्रिमिनल रिविजन पिटीशन दायर की थी.

सेशन कोर्ट ने विश्लेषण में पाई विसंगतियां : डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज अजय शर्मा ने विस्तृत विश्लेषण करते हुए कई अहम विसंगतियां पाईं. कोर्ट ने पाया कि आनंदपाल के भाई रूपेंद्र पाल ने CBI के समक्ष 16 अप्रैल 2018 को बयान दिया था, जिसमें उसने खुद को चश्मदीद गवाह नहीं बताया, लेकिन 6 साल बाद कोर्ट में अचानक खुद को चश्मदीद गवाह बताया. कोर्ट ने कहा कि यह सामान्य मानवीय व्यवहार के खिलाफ है, खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसने अपने भाई की कथित हत्या देखी हो.

पढ़ें : आनंदपाल सिंह एनकाउंटर: पत्नी ने कोर्ट में दी चुनौती, पुलिसकर्मियों को दिए अवार्ड वापस लेने की मांग

फॉरेंसिक साक्ष्य की अनदेखी : कोर्ट ने बैलिस्टिक रिपोर्ट पर जोर दिया, जिसमें साबित हुआ कि 32 गोलियां आनंदपाल की AK-47 से चलाई गईं. सोहन सिंह की रीढ़ से निकाली गई गोली भी आनंदपाल की AK-47 की थी. आनंदपाल की AK-47 'रैपिड फायर मोड' में मिली और उसके हैंडवॉश में नाइट्रेट मिला, जो फायरिंग की पुष्टि करता है. कोर्ट ने कहा कि ACJM ने रिकोशे (Ricochet) से गोली लगने की संभावना को सिर्फ 'संभव नहीं लगता' कहकर खारिज कर दिया, जो वैज्ञानिक साक्ष्यों की अनदेखी है.

41 गंभीर मामलों के वांछित को पकड़ने गई थी पुलिस : कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि पुलिस टीम अपनी ड्यूटी निभाते हुए 41 गंभीर मामलों में वांछित कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल को गिरफ्तार करने गई थी, तब आनंदपाल ने अपनी AK-47 राइफल से लगातार गोलीबारी की और पुलिस टीम के सदस्यों को घायल किया. जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग आधिकारिक कर्तव्य की परिधि में ही आती है.

पढ़ें : दहशत का दूसरा नाम था आनंदपाल, एनकाउंटर के बाद मचा बवाल, कोर्ट ने उठाए सवाल - Anandpal Encounter Case

जज अजय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के ओम प्रकाश बनाम झारखंड राज्य के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यदि कर्तव्य निभाते समय कुछ अतिक्रमण या सीमा से बाहर जाने की स्थिति भी बने, तब भी जब तक उस कार्य और आधिकारिक कर्तव्य के बीच उचित और वाजिब संबंध है, तो पुलिस अधिकारियों को धारा 197 CrPC के तहत कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि आनंदपाल केस में यह स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी अपना कर्तव्य निभा रहे थे. इसलिए उन्हें बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा. कोर्ट ने कहा कि ACJM का आदेश कानूनी और तथ्यात्मक दोनों दृष्टिकोणों से गलत है. लोअर कोर्ट ने FSL रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और बैलिस्टिक रिपोर्ट को नजरअंदाज किया. आत्मसमर्पण किए गए व्यक्ति की हत्या का निष्कर्ष तथ्यों के अनुरूप नहीं है. परिणामस्वरूप, रिविजन पिटीशन स्वीकार की गई और 24 जुलाई 2024 का आदेश निरस्त हो गया. कोर्ट ने कहा कि ठोस सबूत के बिना कर्तव्य निभाने वाले पुलिस कर्मियों को आपराधिक मुकदमे का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए.

TAGGED:

JODHPUR DISTRICT COURT
REVERSES ACJM DECISION
MURDER CASE AGAINST POLICE OFFICERS
पुलिस पर नहीं चलेगा मर्डर केस
ANANDPAL ENCOUNTER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अंता उपचुनाव: 15 बूथ पर 90 फीसदी से ज्यादा वोटिंग, सांकली में महज एक वोटर पहुंचा, जानिए आंकड़े

रातों-रात बदला टीम इंडिया की जर्सी का कलर, देखिए नए रंग में कैसे लगे भारतीय खिलाड़ी

राजस्थान में COPD के कारण सबसे अधिक मौतें, प्रदूषण से औसत आयु घट रही

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.