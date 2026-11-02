दीपावली-छठ पर यात्रियों की भीड़ संभालेगा आनंद विहार स्टेशन का यात्री सुविधा केंद्र, जानिए क्या है व्यवस्थाएं
टिकट की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए 14 स्थायी टिकट काउंटर बनाए गए हैं. वहीं अस्थायी टिकट काउंटर भी तैयार किए गए हैं. पढ़ें..
Published : November 2, 2026 at 7:46 PM IST
नई दिल्ली: दीपावली व छठ महापर्व पर अपने घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए हैं. स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने व प्लेटफॉर्म पर भगदड़ जैसी स्थिति रोकने के लिए तैयार किया जा रहा स्थायी होल्डिंग एरिया बनकर तैयार हो चुका है. इसे यात्री सुविधा केंद्र नाम दिया गया है. फिलहाल इस केंद्र के अंदर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि अगले एक से दो दिनों के भीतर इस यात्री सुविधा केंद्र को यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा.
जनरल क्लास के यात्रियों के लिए होगी विशेष व्यवस्था
ईटीवी भारत की टीम ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया. मौके पर सामने आया कि ये यात्री सुविधा केंद्र मुख्य रूप से जनरल क्लास यानी अनारक्षित टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए तैयार किया गया है. जिन यात्रियों के पास आरक्षित टिकट नहीं होगा, उन्हें स्टेशन परिसर में पहुंचने के बाद सबसे पहले इसी केंद्र में जाना होगा. यहां से अनारक्षित टिकट लेने व अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा.
14 स्थायी, 12 अस्थायी टिकट काउंटर व 10 एटीवीएम
यात्री सुविधा केंद्र में टिकट की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए 14 स्थायी टिकट काउंटर बनाए गए हैं. इसके अलावा दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 12 अस्थायी टिकट काउंटर भी तैयार किए गए हैं. इन काउंटरों से यात्री अनारक्षित टिकट खरीद सकेंगे. वहीं, टिकट लेने के लिए लंबी कतारों से राहत देने के उद्देश्य से 10 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) भी लगाई गई हैं. इन मशीनों के माध्यम से यात्री खुद भी टिकट प्राप्त कर सकेंगे.
बैठने से लेकर पूछताछ व शौचालय तक की सुविधा
यात्री सुविधा केंद्र में यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई अन्य सुविधाएं भी विकसित की गई हैं. ट्रेन के आगमन व प्रस्थान से संबंधित जानकारी देने के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं. इसके साथ ही अनाउंसमेंट सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों को ट्रेनों से जुड़ी जरूरी सूचनाएं समय पर मिल सकें. यात्रियों की सहायता के लिए पूछताछ काउंटर व आरपीएफ सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं. गर्मी और उमस से राहत देने के लिए बड़े-बड़े पंखे लगाए गए हैं. इसके अलावा सार्वजनिक शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.
सुरक्षा जांच के बाद ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा प्रवेश
इस पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ को रोकना है. रेलवे की योजना के अनुसार स्टेशन परिसर में किसी भी रास्ते से पहुंचने वाले जनरल क्लास के यात्रियों को पहले यात्री सुविधा केंद्र में ही आना होगा. यहां टिकट लेने के बाद यात्रियों को ट्रेन के आने तक निर्धारित स्थान पर इंतजार करना होगा. ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से कुछ समय पहले यात्रियों के सामान को लगेज स्कैनर मशीन से स्कैन किया जाएगा. इसके बाद सुरक्षा जांच पूरी होने पर ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी.
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आरपीएफ के जवान संभालेंगे मोर्चा
प्लेटफॉर्म पर भीड़ प्रबंधन के लिए आरपीएफ के जवानों की तैनाती भी रहेगी. जवान यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से ट्रेन के कोच तक पहुंचाने में मदद करेंगे. इससे ट्रेन में चढ़ने के दौरान धक्का-मुक्की, सीट के लिए अफरा-तफरी व भगदड़ जैसी स्थिति को रोकने में मदद मिलेगी. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, त्योहारों के दौरान आनंद विहार से पूर्वांचल व बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं. ऐसे में यात्री सुविधा केंद्र के शुरू होने से भीड़ को व्यवस्थित करने व यात्रियों को सुरक्षित तरीके से ट्रेन तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
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