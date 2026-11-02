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दीपावली-छठ पर यात्रियों की भीड़ संभालेगा आनंद विहार स्टेशन का यात्री सुविधा केंद्र, जानिए क्या है व्यवस्थाएं

आनंद विहार स्टेशन पर तैयार यात्री सुविधा केंद्र ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दीपावली व छठ महापर्व पर अपने घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए हैं. स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने व प्लेटफॉर्म पर भगदड़ जैसी स्थिति रोकने के लिए तैयार किया जा रहा स्थायी होल्डिंग एरिया बनकर तैयार हो चुका है. इसे यात्री सुविधा केंद्र नाम दिया गया है. फिलहाल इस केंद्र के अंदर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि अगले एक से दो दिनों के भीतर इस यात्री सुविधा केंद्र को यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा.

जनरल क्लास के यात्रियों के लिए होगी विशेष व्यवस्था