आनंद विहार में खुला RRR सेंटर, कूड़े के ढलाव को बनाया रीयूज सेंटर, डिप्टी मेयर ने किया उद्घाटन
दिल्ली के आनंद विहार में कूड़े के ढलाव को रीयूज सेंटर में बदलकर नगर निगम ने स्वच्छता की दिशा में नई पहल की है.
Published : October 28, 2026 at 4:52 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के आनंद विहार में कूड़े के ढलाव को रीयूज सेंटर में बदलकर नगर निगम ने स्वच्छता की दिशा में नई पहल की है. विवेक विहार में शुरू हुए RRR सेंटर का उद्घाटन डिप्टी मेयर मोनिका पंत ने किया. यहां घरों में बेकार पड़े उपयोगी सामान को जरूरतमंदों तक मुफ्त पहुंचाया जाएगा.
दिल्ली के आनंद विहार वार्ड नंबर 206 के विवेक विहार में शुरू किया गया यह सेंटर Reduce, Reuse और Recycle यानी वस्तुओं का उपयोग कम करने, दोबारा इस्तेमाल करने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है. खास बात यह है कि जिस स्थान पर पहले कूड़े का ढलाव हुआ करता था और आसपास गंदगी फैली रहती थी, उसी जगह को अब उपयोगी वस्तुओं के दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है.
इस RRR सेंटर पर लोग अपने घरों में रखे ऐसे सामान जमा करा सकेंगे, जिनका उनके लिए उपयोग नहीं है, लेकिन वे दूसरों के काम आ सकते हैं. इनमें पुराने कपड़े, खिलौने, किताबें, बर्तन, जूते और बैग जैसी वस्तुएं शामिल हैं. सेंटर पर जमा होने वाले सामान का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा. इसके बाद जरूरतमंद लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार यहां से सामान निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे. डिप्टी मेयर मोनिका पंत ने मीडिया के माध्यम से लोगों से इस पहल का अधिक से अधिक प्रचार करने की अपील की. उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों से घरों में अनुपयोगी पड़े सामान का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और जरूरतमंद लोगों को भी जरूरी वस्तुएं मिल सकेंगी. इससे सामान को सीधे कचरे में फेंकने के बजाय दोबारा उपयोग में लाने की आदत को बढ़ावा मिलेगा.
नगर निगम की ओर से दिल्ली में RRR सेंटर शुरू करने की मुहिम चलाई जा रही है. आनंद विहार वार्ड में इस तरह के सेंटर की शुरुआत को स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. आने वाले समय में अन्य स्थानों पर भी ऐसे सेंटर खोलने की योजना है. इस पहल से कचरे की मात्रा कम करने, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में सहयोग मिलने की उम्मीद है. साथ ही, कूड़े के ढलाव जैसी जगहों को उपयोगी केंद्रों में बदलकर आसपास के क्षेत्रों को साफ-सुथरा रखने का प्रयास भी किया जा रहा है.
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