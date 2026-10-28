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आनंद विहार में खुला RRR सेंटर, कूड़े के ढलाव को बनाया रीयूज सेंटर, डिप्टी मेयर ने किया उद्घाटन

RRR सेंटर, आनंद विहार ( ETV Bharat )

नई दिल्‍ली: दिल्ली के आनंद विहार में कूड़े के ढलाव को रीयूज सेंटर में बदलकर नगर निगम ने स्वच्छता की दिशा में नई पहल की है. विवेक विहार में शुरू हुए RRR सेंटर का उद्घाटन डिप्टी मेयर मोनिका पंत ने किया. यहां घरों में बेकार पड़े उपयोगी सामान को जरूरतमंदों तक मुफ्त पहुंचाया जाएगा.

दिल्ली के आनंद विहार वार्ड नंबर 206 के विवेक विहार में शुरू किया गया यह सेंटर Reduce, Reuse और Recycle यानी वस्तुओं का उपयोग कम करने, दोबारा इस्तेमाल करने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है. खास बात यह है कि जिस स्थान पर पहले कूड़े का ढलाव हुआ करता था और आसपास गंदगी फैली रहती थी, उसी जगह को अब उपयोगी वस्तुओं के दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है.