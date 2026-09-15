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आनंद विहार कैफे फायरिंग मामले में मुख्य शूटर और उसकी प्रेमिका गिरफ्तार, तीसरे आरोपी की तलाश जारी

शाहदरा जिले के आनंद विहार इलाके में कैफे के बाहर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया.

police arrested two accused
पुलिस की गिरफ्त में दो आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2026 at 2:48 PM IST

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नई दिल्ली: शाहदरा जिले के आनंद विहार इलाके में कैफे के बाहर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल दो पिस्टल और स्कूटी बरामद की गई है. गोलीबारी के दौरान स्कूटी चला रहे तीसरे आरोपी की तलाश जारी है.

शाहदरा जिले के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि 11 सितंबर की रात थाना आनंद विहार पुलिस को अस्पताल से दो युवकों के गोली लगने से घायल होने की सूचना मिली थी. घायलों की पहचान अशरफ और उसके दोस्त ईशान के रूप में हुई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

अजमेर से पकड़ा गया मुख्य शूटर

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपी वारदात के बाद दिल्ली से फरार होकर राजस्थान के अजमेर पहुंच गया है. इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने अजमेर में छापेमारी कर निजामाबाद निवासी अत्तू को गिरफ्तार कर लिया.

आर पी मीणा, डीसीपी, शाहदरा (ETV Bharat)

पुरानी रंजिश में की गई फायरिंग

पूछताछ में अत्तू ने बताया कि उसकी घायलों के साथी समीर से किसी बात को लेकर कहासुनी और पुरानी रंजिश थी. इसी रंजिश का बदला लेने के लिए वह कैफे के बाहर फायरिंग करने पहुंचा था. वारदात के दौरान समीर वहां से बचकर निकल गया, लेकिन गोलीबारी की चपेट में आने से उसके साथी अफसर और ईशान घायल हो गए.

प्रेमिका ने की रेकी, फिर छिपने में भी की मदद

जांच में पुलिस को अत्तू की प्रेमिका आफरीन की भूमिका का भी पता चला. आरोप है कि आफरीन ने पीड़ितों की सटीक लोकेशन अत्तू तक पहुंचाई थी. वारदात के बाद उसने अत्तू को छिपने के लिए जगह उपलब्ध कराने में भी मदद की. इसके बाद पुलिस ने आफरीन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया.

तीसरे आरोपी की तलाश जारी

पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल दो पिस्टल और स्कूटी बरामद कर ली है. गोलीबारी के दौरान स्कूटी चला रहे तीसरे आरोपी मुजम्मिल की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. डीसीपी के मुताबिक, इस कार्रवाई को आनंद विहार थाना एसएचओ इंस्पेक्टर मनीष, इंस्पेक्टर आशीष और एटीएफ इंस्पेक्टर अर्जुन की टीम ने अंजाम दिया. पुलिस अब फरार आरोपी की गिरफ्तारी के साथ-साथ वारदात में इस्तेमाल हथियारों और आरोपियों के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

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