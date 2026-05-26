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'ललन सिंह और संजय झा क्यों नहीं UGC पर कुछ बोलते हैं?' आनंद मोहन ने उठाए सवाल

जेडीयू शीर्ष नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले आनंद मोहन अब खुलकर नाम लेने लगे हैं. उनके निशाने पर ललन सिंह और संजय झा हैं.

Anand Mohan
संजय झा और ललन सिंह पर भड़के आनंद मोहन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 26, 2026 at 8:49 PM IST

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पटना: बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन इन दिनों अपने बेबाक भाषणों से सुर्खियों में है. अभी पिछले दिनों जेडीयू के नेताओं पर कई आरोप लगाए थे, जिस पर काफी हंगामा हुआ था. लगा था कि आनंद मोहन थम जाएंगे. जेडीयू ने भी नरम रुख रखा था लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. आनंद मोहन ने एक बार फिर से नई दिल्ली में आयोजित राजपूत शौर्य सम्मान समारोह में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को आड़े हाथों लिया है.

संजय झा और ललन सिंह पर भड़के: दरअसल, आनंद मोहन का वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने यूजीसी के मुद्दे पर संजय झा और ललन सिंह के साथ-साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं. अपने भाषण में पूर्व सांसद कह रहे हैं कि सवर्ण हैं तो यूजीसी पर बात क्यों नहीं करते? क्या सिर्फ आनंद मोहन ही सवर्ण है? क्या आनंद मोहन ही बोल सकता है?

ANAND MOHAN TARGETS SANJAY JHA
नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह और संजय झा (ETV Bharat)

"कोई क्यों नहीं कहता है कि ललन सिंह यूजीसी पर क्यों नहीं बोलते? ये सवाल तो होता है कि आनंद मोहन क्यों नहीं बोलते लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि संजय झा क्यों नहीं बोलते?"- आनंद मोहन, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद आनंद मोहन (ETV Bharat)

नितिन नबीन पर भी साधा निशाना: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का नाम लेकर आनंद मोहन कहते हैं, 'नितिन नबीन कायस्थ हैं. वो भी सवर्ण हैं, यूजीसी का नियम उन पर भी लागू होगा लेकिन कोई क्यों नहीं कहता कि नितिन नबीन क्यों नहीं बोलते?'

यूजीसी के बहाने सवर्ण राजनीति?: नई दिल्ली के बुराड़ी में आनंद मोहन ने राजपूत शौर्य संगम में ललन सिंह, संजय झा और नितिन नबीन पर निशाना साधा है. इस कार्यक्रम में देश के अलग-अलग राज्यों से राजपूत समुदाय के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया था. जिसमें आनंद मोहन भी आमंत्रित थे. इन्होंने जब भाषण दिया तो यूजीसी का मुद्दा उठाकर जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह पर हमला तो किया ही साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को भी लपेट लिया.

क्या है यूजीसी विवाद?: यूजीसी विवाद उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत और अन्य प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए जनवरी में जारी किए गए नए 'इक्विटी नियमों' से संबंधित है. इन नियमों के विरोध और बवाल के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी थी. नए नियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भेदभाव से बचाने पर विशेष जोर दिया गया है. सामान्य वर्ग के छात्रों और संगठनों का आरोप है कि इसमें उनके अधिकारों की अनदेखी की गई है, जबकि भेदभाव किसी भी वर्ग के छात्र के साथ हो सकता है.

कौन हैं आनंद मोहन?: पूर्व सांसद आनंद मोहन बिहार के बाहुबली नेता हैं. 1994 में गोपालगंज के डीएम कृष्णय्या हत्याकांड में इनको दोषी करार देते हुए आजीवन कैद की सजा हुई थी. आनंद मोहन राजपूत जाति से आते हैं और बिहार के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र में उनका गहरा प्रभाव है. 2023 में इनकी रिहाई हुई थी. अभी कुछ दिनों से जेडीयू से नाराज चल रहे हैं. उनकी पत्नी लवली आनंद जेडीयू की सांसद और बेटे चेतन आनंद जेडीयू से ही विधायक हैं.

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