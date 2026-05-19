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'स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए क्योंकि बाप-बेटे को डॉक्टर की जरूरत', नीतीश-निशांत पर आनंद मोहन का निशाना

आनंद मोहन ने पहली बार सीधे तौर पर नीतीश कुमार और निशांत पर निशाना साधा है. मंत्री पद बेचने का भी आरोप लगाया. पढ़ें..

Nishant Kumar
नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 19, 2026 at 3:44 PM IST

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सीतामढ़ी: पूर्व सांसद आनंद मोहन की नाराजगी जेडीयू से लगातार बढ़ती जा रही है. पहले नीतीश कुमार के करीबियों पर हमला कर रहे थे लेकिन अब तक नीतीश कुमार और निशांत कुमार पर भी निशाना साधने लगे हैं. सीतामढ़ी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निशांत के स्वास्थ्य मंत्रालय को उनकी खराब सेहत से जोड़ते हुए कहा कि पिता-पुत्र को डॉक्टर की जरूरत है.

नीतीश-निशांत पर निशाना: सम्राट चौधरी की सरकार में निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है. ऐसे में आनंद मोहन ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि असल में निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया है, क्योंकि पिता-पुत्र को इलाज की जरूरत है. ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है, क्योंकि विपक्ष लगातार नीतीश और निशांत की सेहत पर सवाल उठा रहा है.

पूर्व सांसद आनंद मोहन (ETV Bharat)

"स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया, क्योंकि बाप-बेटे को डॉक्टर की जरूरत है. धड़ल्ले से टिकटें बेची गई. टिकटें ही नहीं बिकी, मंत्री पद भी बिके. किसने बेची, ये हमसे बेहतर सरफुद्दीन साहब जानते हैं. जहां तुमने अपनी बेटियों को सेट किया, परिवारवाद पर हल्ला मचाने वाले."- आनंद मोहन, पूर्व सांसद

'चांडाल चौकड़ी' की पार्टी: पूर्व सांसद यहीं नहीं रुके, उन्होंने जेडीयू को 'चांडाल चौकड़ी' की पार्टी तक बता दिया. आनंद मोहन ने कहा कि पार्टी के भीतर कुछ लोगों का ऐसा समूह सक्रिय है, जिसने जेडीयू के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है. आरोप लगाते हुए कहा, 'यही चांडाल चौकड़ी पार्टी को कमजोर कर रही है और असली कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है.'

Nishant Kumar
नीतीश-निशांत और अन्य जेडीयू नेता (ETV Bharat)

सबको पता है दादा की कुर्बानी: आनंद मोहन ने भावुक अंदाज में कहा कि दादा (वशिष्ठ नारायण सिंह) की कुर्बानी सबको पता है लेकिन उनके साथ क्या हुआ, यह कोई नहीं देख रहा. हालांकि उन्होंने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की तरफ था, क्योंकि आगे वह ये भी कहते हैं कि परिवारवाद पर हल्ला मचाने वाले ने अपनी बेटियों को सेट कर दिया.

Anand Mohan
आनंद मोहन (ETV Bharat)

बेचे जा रहे मंत्री पद: पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि अब सिर्फ पार्टी के टिकट ही नहीं बिक रहे, बल्कि मंत्री पद तक बेचे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में जो बदलाव दिख रहा है, वह केवल किसी एक नेता का राजनीतिक नुकसान नहीं है बल्कि यह बिहार के पिछड़े वर्गों के साथ बड़ा आघात है. आनंद मोहन ने दावा किया कि पार्टी अपनी मूल विचारधारा और सामाजिक न्याय की राजनीति से भटक चुकी है.

संजय सिंह का पलटवार: वहीं, आनंद मोहन की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह ने कहा, 'मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अपरिपक्कता वाली बात करेंगे वो तो परिपक्क राजनीतिक व्यक्ति हैं.'

मंत्री संजय सिंह (ETV Bharat)

क्यों नाराज हैं आनंद मोहन?: अपनी नाराजगी की वजह तो वह खुलकर नहीं बता रहे हैं लेकिन माना जा रहा है कि बेटे चेतन आनंद के लिए मंत्री पद चाहते थे लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई. असल में उनकी नाराजगी तब से है, जब विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने चेतन को शिवहर की जगह औरंगाबाद की नबीनगर सीट से कैंडिडेट बनाया. हालांकि चेतन चुनाव जीतने में कामयाब रहे. शिवहर से विधायक श्वेता गुप्ता को हाल में ही मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद से वह खुलकर बोलने लगे हैं.आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी शिवहर से सांसद हैं.

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