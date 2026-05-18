ETV Bharat / state

'नीतीश को जिंदा दफना दिया', आनंद मोहन का दावा- JDU में चलती है थैली की राजनीति

पोस्टर से हमारे नेता क्यों गायब?: आनंद मोहन ने कहा, 'जब आप पोस्टर में थे, तब दो-दो उपमुख्यमंत्री की तस्वीर भी होती थीं. आज बिहार में जो पोस्टर लग रहा है, उसमें उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और बिजेन्द्र यादव का नाम क्यों नहीं है? आप आखिर 85 लोगों के साथ समर्थन में है. फिर ऐसी परिस्थिति क्यों है?'

नीतीश को जिंदा दफना दिया: पूर्व सांसद ने कहा कि जिस कठिन दौर से जेडीयू को बनाने से लेकर यहां लाने तक नीतीश कुमार ने काम किया, आज आप जाकर देखिए जिंदा उनको दफन कर दिया गया. कहीं पर नीतीश कुमार का चेहरा नहीं है. मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार वहां पर मौजूद थे, वहां पर 85 विधायक के साथ एक व्यक्ति खड़ा था लेकिन वहां उनकी तस्वीर नहीं थी.

सीतामढ़ी: पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सीतामढ़ी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के लिए उनके परिवार ने जो कुर्बानी दी, ऐसे किसी ने नहीं किया. उन्होंने कहा कि उनके एक इशारे पर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था. इसके बावजूद आज उनको हाशिए पर धकेल दिया गया है. इसके साथ ही ये दावा किया कि जेडीयू में अब विचारधारा नहीं, बल्कि पैसे वालों की चल रही है.

"मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा, बीजेपी हो या कोई भी दूसरी पार्टी हो, हर पार्टी एकाधिकार चाहती है लेकिन ये लोग क्या कर रहे है. जो लोग मंत्रणाकार है. वो आज क्या कर रहे है, नीतीश कुमार को घुमाने लाते है? भोजन कराने लाते है? जिंदा दफन कर दिया नीतीश कुमार को, मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है. क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को पोस्टर बैनर से क्यों गायब कर दिया गया?"- आनंद मोहन, पूर्व सांसद

अंजाम की परवाह नहीं करता: आनंद मोहन ने कहा कि प्रदेश की पिछड़ी जातियां जो पिछले 20 वर्षों से सत्ता में सहभागिता देख रही थी, इस साल किसी ने होली नहीं मनाई, किसने इस षडयंत्र को अंजाम दिया? आप इस बात को समझिए. उन्होंने कहा, 'अंजाम की परवाह नहीं करता आनंद मोहन, काम शेर करता है, अंजाम बुजदिल सोचता है.'

बेटे के मंत्री नहीं बनाने पर क्या बोले?: वहीं, बेटे चेतन आनंद के मंत्री नहीं बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की मजबूरी का फायदा उठाकर आज जनता दल यू में थैली की राजनीति चल रही है. यहां भी तू न बोले बाबू, तेरा पैसे बोले रे, यानी जो लोग आज पैसे का झोला पहुंचाएंगे. सरकार में मंत्री बनेंगे, ऐसी स्थिति आज पार्टी में हो गई है.

बेटे चेतन आनंद के साथ आनंद मोहन (ETV Bharat)

चेतन के साथ गहरी साजिश: उन्होंने सवाल उठाया कि आज कौन लोग है कि चेतन आनंद को नबीनगर भेजते हैं और सरफुद्दीन का गला अपने घर में रखकर काट देते हैं. सरकार बचाएं तो सरफुद्दीन, सरकार दूसरा बार बचाएं तो चेतन आनंद. कहते हैं कि बेटा सरकार बचाएगा तो तुम सरकार नहीं चलाओगे, चेतन चलाएगा. ऐसे लोग सिर्फ जेडीयू नहीं बल्कि एनडीए को डूबा रहे है.

उपचुनाव के बहाने नीतीश के करीबियों पर तंज: पूर्व सांसद ने नीतीश के करीबी नेताओं को 'चांडाल चौकड़ी' तक बता दिया. वहीं, भोजपुर-बक्सर एमएलसी चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि देखिए जनता ने तो थैली की राजनीति का जवाब दे दिया है, जल्द ही दूसरा चुनाव भी होने वाला है कि ऐसे में देखिएगा 'सिंह की किंग, टाइगर अभी जिंदा है'.

ये भी पढ़ें: 'नीतीश कुमार ही NDA में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे', आनंद मोहन का बड़ा दावा