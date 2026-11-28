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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चेतन आनंद ने बुलाई आपात बैठक, क्या फिर जेल जाएंगे आनंद मोहन या मिलेगी राहत?

पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ( ETV Bharat )

पटना. पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की समय पूर्व रिहाई रद्द होने के बाद बिहार की सियासत और कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के 26 नवंबर 2026 के फैसले के बाद नबीनगर से जेडीयू विधायक और उनके बेटे चेतन आनंद ने आज 28 नवंबर 2026 को पटना में एक आपात बैठक बुलाई है. इस बैठक में बिहार भर के प्रमुख अभिभावकों, युवाओं और समर्थकों को आमंत्रित किया गया है, ताकि आगे की राजनीतिक और कानूनी रणनीति तय की जा सके.

क्या फिर जेल जाएंगे आनंद मोहन या मिलेगी राहत?

सुप्रीम कोर्ट के इस बड़ा फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आनंद मोहन को फिर से जेल जाना पड़ेगा या उन्हें कोई तत्काल राहत मिल सकती है. इस मामले में उनकी पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद तथा बेटे चेतन आनंद ने अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए कानून के समान इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं. वहीं, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल उनके सामने जेल में सरेंडर करने के अलावा कोई तत्काल विकल्प नहीं बचा है.