सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चेतन आनंद ने बुलाई आपात बैठक, क्या फिर जेल जाएंगे आनंद मोहन या मिलेगी राहत?
Anand Mohan Remission Cancelled: आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने के बाद चेतन आनंद ने आपात बैठक बुलाई, जानें आगे के विकल्प. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 28, 2026 at 7:42 PM IST
पटना. पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की समय पूर्व रिहाई रद्द होने के बाद बिहार की सियासत और कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के 26 नवंबर 2026 के फैसले के बाद नबीनगर से जेडीयू विधायक और उनके बेटे चेतन आनंद ने आज 28 नवंबर 2026 को पटना में एक आपात बैठक बुलाई है. इस बैठक में बिहार भर के प्रमुख अभिभावकों, युवाओं और समर्थकों को आमंत्रित किया गया है, ताकि आगे की राजनीतिक और कानूनी रणनीति तय की जा सके.
क्या फिर जेल जाएंगे आनंद मोहन या मिलेगी राहत?
सुप्रीम कोर्ट के इस बड़ा फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आनंद मोहन को फिर से जेल जाना पड़ेगा या उन्हें कोई तत्काल राहत मिल सकती है. इस मामले में उनकी पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद तथा बेटे चेतन आनंद ने अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए कानून के समान इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं. वहीं, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल उनके सामने जेल में सरेंडर करने के अलावा कोई तत्काल विकल्प नहीं बचा है.
वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कानूनी रास्ता
पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जुबैद अंसारी ने इस पूरे मामले के कानूनी पहलुओं को स्पष्ट किया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के 10 अप्रैल 2023 के संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है. इसके साथ ही 24 अप्रैल 2023 को आनंद मोहन को दी गई समयपूर्व रिहाई का आदेश भी निरस्त हो गया है.
"अब आनंद मोहन को निर्धारित अवधि के भीतर जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करना होगा. इसके बाद भविष्य में जेल मैनुअल और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी समयपूर्व रिहाई पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है." -जुबैद अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट
मेडिकल ग्राउंड पर याचिका का विकल्प
जुबैद अंसारी ने बताया कि सरेंडर करने के बाद भविष्य में आनंद मोहन की ओर से मेडिकल ग्राउंड पर अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है. इसके लिए हृदय, किडनी या फेफड़े से संबंधित गंभीर बीमारी अथवा जेल में समुचित इलाज नहीं मिलने जैसे आधार लिए जा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए ठोस मेडिकल साक्ष्य और न्यायिक प्रक्रिया जरूरी होगी. पैरोल भी निर्धारित नियमों के तहत ही मिल सकता है, क्योंकि जी. कृष्णैया हत्याकांड में वह दोषी ठहराए जा चुके हैं.
32 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहा परिवार
आनंद मोहन की पत्नी और जदयू सांसद लवली आनंद ने कहा कि जब गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या हुई थी, उस समय वह वैशाली से सांसद थीं. घटना के समय वह और उनका परिवार वहां मौजूद नहीं था. इसके बावजूद तब से लेकर आज तक उनके परिवार, बच्चों और समर्थकों को लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ है.
"हमारा परिवार पिछले 32 वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आज भी हमें पूरा न्याय नहीं मिल पाया है. आनंद मोहन ने करीब 16 साल जेल में बिताए हैं, जो कोई छोटी अवधि नहीं है. एक लंबी कानूनी लडाई और सजा काटने के बाद जब राहत मिली थी, तो अब फिर से पूरे परिवार को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है." -लवली आनंद, जदयू सांसद
सिर्फ आनंद मोहन पर कार्रवाई क्यों?
लवली आनंद ने बिहार सरकार की ओर से जेल मैनुअल में किए गए संशोधन और आनंद मोहन सहित 36 कैदियों की रिहाई का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि देशभर में हजारों कैदियों को ऐसे प्रावधानों का लाभ मिला है, लेकिन हर बार आनंद मोहन को ही निशाना बनाया जाता है. "जब एक ही नियम के तहत कई लोगों को रिहाई का लाभ मिला, तो फिर सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई ही क्यों रद्द की गई?"
लोकप्रियता को बताया परेशानी का कारण
लवली आनंद के मुताबिक, आनंद मोहन की लोकप्रियता और उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों का खड़ा होना भी उनके लिए परेशानी का कारण बन गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका परिवार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करता है, लेकिन इस फैसले से आम लोगों के मन में कई सवाल खड़े हुए हैं. उनका मानना है कि जब देश का कानून सबके लिए एक समान है, तो किसी भी मामले में कार्रवाई भी समान रूप से होनी चाहिए.
चेतन आनंद बोले-कानूनी विकल्पों का करेंगे इस्तेमाल
नबीनगर से विधायक और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने कहा कि परिवार की लड़ाई किसी एक व्यक्ति को विशेष राहत दिलाने की नहीं, बल्कि कानून के समान और निष्पक्ष इस्तेमाल की है. उनकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बारीकी से अध्ययन कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की रणनीति तय करेगी.
"परिवार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करता है और न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगा. हालांकि, संविधान के तहत उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने से हम पीछे नहीं हटेंगे." -चेतन आनंद, विधायक
2023 के साथ 2012 के संशोधन पर भी उठाए सवाल
चेतन आनंद ने बिहार की कारा नीति में 10 अप्रैल 2023 को किए गए संशोधन की मंशा और परिस्थितियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यदि 2023 के संशोधन की संवैधानिकता और उसके पीछे की मंशा की जांच हो रही है, तो 2012 में हुए बदलावों की पृष्ठभूमि का भी निष्पक्ष अध्ययन होना चाहिए. उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया है, लेकिन इसे केवल आनंद मोहन को लाभ पहुंचाने वाला नहीं बताया है.
तीन हजार कैदियों को लाभ मिलने का दावा
चेतन आनंद ने दावा किया कि नई कारा नीति और नियमों के तहत राज्य में लगभग तीन हजार कैदियों को समयपूर्व रिहाई का लाभ मिला है. उन्होंने कहा कि उनकी लीगल टीम इस आंकड़े का दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन कर रही है. उनका सवाल है कि जब बड़ी संख्या में कैदियों को इसी नीति के तहत लाभ मिला, तो अलग-अलग मामलों में कानून के इस्तेमाल का आधार क्या रहा. सजा का उद्देश्य सुधार और पुनर्वास भी होना चाहिए.
36 आरोपियों वाले मामले का दिया हवाला
चेतन आनंद ने जी. कृष्णैया हत्याकांड में करीब 36 आरोपियों के नाम आने का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बाद में कुछ लोगों को आजीवन कारावास और तीन लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका परिवार पीड़ित परिवार के अधिकारों और सम्मान का पूरा ख्याल रखता है.
"जब दूसरे आरोपियों को राहत मिली और कुछ लोग जेल से बाहर आए, तब ऐसी आपत्ति क्यों नहीं हुई? आनंद मोहन के मामले में ही इतनी सक्रियता क्यों दिखाई गई?" -चेतन आनंद, विधायक
क्या था जी. कृष्णैया हत्याकांड?
यह मामला 5 दिसंबर 1994 का है, जब जी. कृष्णैया बिहार के गोपालगंज जिले के जिलाधिकारी थे. वह एक आधिकारिक बैठक में शामिल होकर हाजीपुर से गोपालगंज लौट रहे थे. इसी दौरान मुजफ्फरपुर के खबड़ा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर उनकी गाड़ी उस भीड़ की चपेट में आ गई, जो गैंगस्टर छोटन शुक्ला की हत्या के विरोध में शवयात्रा निकाल रही थी. छोटन शुक्ला की हत्या 4 दिसंबर 1994 को हुई थी.
भीड़ के हमले में हुई थी जिलाधिकारी की मौत
शवयात्रा के दौरान उग्र भीड़ ने जिलाधिकारी जी. कृष्णैया की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था. उग्र लोगों ने उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर बुरी तरह पीटा और उन्हें गोली भी मारी गई. इस जानलेवा हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस घटना ने पूरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था को हिला दिया था.
2007 में मिली थी फांसी की सजा, 2008 में उम्रकैद
इस हत्याकांड में आनंद मोहन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था और 6 दिसंबर 1994 को 36 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. अक्टूबर 2007 में निचली अदालत ने आनंद मोहन समेत सात लोगों को दोषी ठहराया और तीन को मृत्युदंड सुनाया. पटना हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर 2008 को दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए फांसी को उम्रकैद में बदल दिया. 10 जुलाई 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने भी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा.
2023 में जेल मैनुअल में बदलाव और 2026 में रिहाई रद्द
बिहार सरकार ने 10 अप्रैल 2023 को जेल मैनुअल के नियम 481 में संशोधन कर सरकारी सेवक की हत्या के दोषियों की समयपूर्व रिहाई का रास्ता साफ किया था, जिसके बाद 24 अप्रैल 2023 को आनंद मोहन रिहा हुए. हालांकि, उमा कृष्णैया की याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने 26 नवंबर 2026 को इस संशोधन को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि रिहाई के समय सत्र न्यायाधीश की नई राय नहीं ली गई थी.
अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को एक महीने के भीतर संबंधित जेल प्राधिकरण के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है. ऐसे में आज 28 नवंबर को पटना में होने वाली आपात बैठक में समर्थकों और अभिभावकों की राय से आगे का राजनीतिक संदेश तय होगा. इसके बाद सरेंडर कर उनकी कानूनी टीम नए सिरे से समयपूर्व रिहाई की प्रक्रिया, जिसमें पीड़ित परिवार का पक्ष भी सुना जाएगा, तथा मेडिकल आधार जैसे विकल्पों पर आगे बढ सकती है.
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