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'जेल जाने से पहले बताऊंगा पूरा सच, मेरे साथ 36 लोगों को छोड़ा गया था'- आनंद मोहन

आनंद मोहन के पैतृक गांव में आक्रोश ( ETV Bharat )

सहरसा: पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने की खबर सामने आने के बाद उनके पैतृक गांव बिहरा-पचगछिया में ग्रामीणों के बीच आक्रोश देखने को मिला. शुक्रवार को गांव स्थित राम ठाकुर धाम परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हुए. इस दौरान लोगों ने फैसले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और सामूहिक रूप से अपनी आवाज बुलंद की. वहीं आनंद मोहन ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या मैं ही जेल जाऊंगा, बाकी लोगों का क्या होगा जो इसका लाभ उठाकर छूटे हैं.

आनंद मोहन ने कहा कि जेल मैनुअल में जो चेंज हुआ वह आनंद मोहन के लिए नहीं हुआ. मेरे साथ 36 लोग छूटे थे. मेरा नंबर 11वां था और आज की तारीख में सवा तीन हजार लोग छूट चुके हैं. इसका लाभ लेकर क्या सिर्फ आनंद मोहन जेल भेजे जायेंगे. बड़ी विनम्रता से सवाल पूछना चाहता हूं कि बाकी लोगों का क्या होगा, जो इसका लाभ लेकर छूटे हैं. उनके लिए क्या कोर्ट कोई फैसला देगी?

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"मेरी मोदी गर्दन है तो क्या सिर्फ मेरे लिए फैसला है. यह सम्पूर्ण हिंदुस्तान में मैं समझता हूं कि कहीं नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी मारा जाए तो उसको परिहार देय नहीं होगा. उसको 20 साल रहना होगा, ये कहीं नहीं था. ये सिर्फ बिहार में था, जिस अन्य स्टेट में इस तरह की गड़बड़ियां थी कानून में एकरूपता नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकरुपता लाओ, ये डायरेक्शन आया."- आनंद मोहन, पूर्व सांसद

सुप्रीम कोर्ट का था आदेश

मैं पूछना चाहता हूं कि आज हजारों लोग छूट चुके हैं, मेरे साथ 36 लोग छूटे थे. लेकिन इस परिवर्तन के पहले भी सुप्रीम कोर्ट से दो और बिहार उच्च न्यायालय पटना के आदेश से 3 लोग बरी हो चुके हैं. 14 साल के बाद हमभी हाईकोर्ट में इसके खिलाफ आए थे. मैंने इस फैसले के बाद आवेदन वापस ले लिया. ये आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का है कि कानून में एकरुपता लाऔ, अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग कानून नहीं होंगे.

बिहरा-पचगछिया में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

ऑन ड्यूटी नहीं थे डीएम

आनंद मोहन ने कहा कि ऑन ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट की हत्या हुई, लेकिन इसको हाईकोर्ट ने नहीं माना कि वो ऑन ड्यूटी थे. सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना. जजमेंट के पेज में है कि घटना महज संयोग था, ये प्रायोजित नहीं था, सुनियोजित नहीं था. अचानक घटना घटी थी. डीएम त्वरित आक्रोश के चपेट में आ गए थे. डीएम गोपालगंज के थे और मुजफ्फरपुर में मारे गए थे.

"घटना संयोगवश घटी थी. ऑन ड्यूटी कानून बिहार में 2012 में लाया गया और 2016 में लागू हुआ. मुझे सजा 2007 में हुई. 2016 का कानून पीछे से नहीं लगता है. उस समय के कानून के तहत सरकार या कोर्ट कार्रवाई करेगी."- आनंद मोहन, पूर्व सांसद

पूजा करते पूर्व सांसद आनंद मोहन (ETV Bharat)

कल पटना में बैठक होगी

उन्होंने कहा कि साढ़े सोलह साल से जेल में रहा और माफिया कहा जाता है. मुझे मेरा पक्ष रखने नहीं दिया गया. हम जात-पात नहीं किया. स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं. मुझे एक महीने के अंदर सरेंडर करना होगा. बाकियों को लेकर राज्य सरकार कब तक फैसला देगी, ये नहीं आया है. कल यानी कि शनिवार को पटना में एक बैठक है. चेतन आनंद ने लोगों को बुलाया है. आज मैं अपने गांव के लोगों का आशीर्वाद लेने आया था.

"एक महीने का समय है पूरे बिहार और देश को मैं सच बताऊंगा. मेरा गुनाह क्या है, मुझे क्यों सजा दी जा रही है. सच लोगों तक जाना चाहिए."-आनंद मोहन, पूर्व सांसद