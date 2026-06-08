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'गन पॉइंट पर नीतीश कुमार से इस्तीफा लिया', JDU के शीर्ष नेताओं पर फिर भड़के आनंद मोहन

आनंद मोहन ने जेडीयू नेताओं पर फिर हमला बोला. उन्होंने कहा, 'लोग कहते हैं कि गन पॉइंट पर नीतीश कुमार से इस्तीफा लिया गया.' पढ़ें..

Anand Mohan
पूर्व सांसद आनंद मोहन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 8, 2026 at 1:31 PM IST

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मुजफ्फरपुर: पूर्व सांसद आनंद मोहन इन दिनों जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं. उनके निशाने पर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सरीखे नेता हैं. एक बार फिर उन्होंने नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे को लेकर पार्टी नेताओं पर निशाना साधा है.

जेडीयू नेताओं पर भड़के पूर्व सांसद: मुजफ्फरपुर में एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आनंद मोहन ने कहा कि जिस नेता ने वर्षों तक बिहार की राजनीति का नेतृत्व किया, आज उसी को दरबारी बनाकर रख दिया गया है. पूर्व सांसद ने कहा कि कुछ समय पहले तक सीएम आवास में नीतीश कुमार दरबार लगाते थे और तमाम नेता और आम लोग वहां आते थे लेकिन आज बेईमानों ने ऐसा हाल बना दिया है कि रोज पूर्व सीएम को 'चिरकुट' नेताओं के घर पहुंचा देते हैं.

पूर्व सांसद आनंद मोहन (ETV Bharat)

'गन पॉइंट पर सीएम पद से इस्तीफा': आनंद मोहन ने कहा कि एनडीए का नारा '2025 से 2030 फिर से नीतीश' था लेकिन अचानक उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला क्यों लिया गया? यह सवाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. उन्होंने दावा किया कि आम लोगों में यह धारणा है कि नीतीश कुमार को उनकी इच्छा के विरुद्ध पद से हटाया गया. लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को गन पॉइंट पर हटाया गया.

Nitish Kumar
नीतीश कुमार और संजय झा (ETV Bharat)

"लोग कहते हैं कि गन पॉइंट पर नीतीश कुमार से इस्तीफा लिया गया है. जिन-जिन लोगों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में दरबार सजाया करते थे लेकिन आज बेईमानों ने नीतीश कुमार की वो स्थिति बना दी कि हर सुबह किसी न किसी किसी चिरकुट नेताओं के यहां पहुंचा दे रहा हैं. जिसका दरबार लगता था, उसी को दरबारी बना दिया."- आनंद मोहन, पूर्व सांसद, शिवहर

Anand Mohan
नीतीश कुमार के साथ लवली आनंद और आनंद मोहन (ETV Bharat)

जेडीयू कार्यकर्ताओं से 'विद्रोह' की अपील: पर्व सांसद ने जेडीयू कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपने नेता के सम्मान के लिए आवाज उठाएं और इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें. आनंद मोहन ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक गरिमा और जेडीयू कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी प्रश्न है.

चुनाव हो जाए तो एनडीए को..: आनंद मोहन ने कहा कि यदि आज बिहार में चुनाव हो जाए तो एनडीए की वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास राजनीतिक ताकत और जनाधार की कोई कमी नहीं है लेकिन उन्होंने कभी सत्ता या पद का लोभ नहीं किया.

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