आनंद महिंद्रा ने इंप्रेसिव बताते हुए शेयर किया कोटा का वीडियो- क्या पूरी तरह से हो गया सिग्नल फ्री? लोगों ने यह दिए जवाब
आनंद महिंद्रा की पोस्ट पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं.
Published : November 29, 2025 at 10:53 AM IST
कोटा : उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कोटा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. यह वीडियो सिग्नल फ्री हुए कोटा की खासियत बता रहा है. इस पर आनंद महिंद्रा ने सवाल किया है कि क्या इस पूरे शहर में लागू किया गया है? ऐसा हुआ है तो यह वाकई प्रभावशाली है. इस पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. कुछ लोगों ने इस इनिशिएटिव की सराहना की है तो कुछ ने इसे पैदल चलने वालों के लोगों के खिलाफ बताया है. कोटा शहर को ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाने के लिए करीब 1000 करोड़ के विकास कार्य ट्रैफिक पर करवाए गए थे.
विदेशी नहीं कोटा जैसे शहर भी मॉडल : आनंद महिंद्रा की पोस्ट पर विजय चौधरी ने लिखा है कि यह पूरा काम लॉकडाउन की अवधि में हुआ है और पूरे कोटा को सिग्नल फ्री बना दिया गया है. यूजर संचित गोयल का कहना है कि इसे विकास कहते हैं. कोटा से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सीखना चाहिए. कुंदन कुमार ने कहा है कि यह बिल्कुल सही है, कोटा सिग्नल फ्री हो गया है और पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए. एक यूजर विजय लिखते हैं कि कोटा ठीक वैसा ही सशक्त उदाहरण है, जिसे हम बताना या आगे बढ़ाना भूल जाते हैं. हम विदेशों में मॉडल ढूंढते हैं, लेकिन कोटा जैसे शहर हमें स्थानीय मॉडल को अपनाने के लिए आगे करते हैं. यह काफी प्रभावशाली है.
केवल व्हीकल फ्रेंडली नहीं, पीपल फ्रेंडली भी हो : एक यूजर सिद्धार्थ सिंह ने कमेंट किया है कि यह सिग्नल फ्री सिस्टम व्हीकल के लिए काफी बढ़िया है, लेकिन पैदल चलने वाले लोगों के लिए यह ठीक नहीं है. अगर सिग्नल होता है तो लोग पैदल सड़क को क्रॉस कर लेते हैं क्या? पैदल व साइकिल सवार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? उन्होंने इसको पीपल फ्रेंडली नहीं बताया, केवल व्हीकल फ्रेंडली बताया है. एक यूजर छवी लिखती हैं कि पैदल और गैर-मोटर यातायात के बिल्कुल खिलाफ है. ये केवल कारों के लिए है. पैदल और साइकिल चालकों के लिए सिग्नल वाले चौराहों की जरूरत है. लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या पुल और अंडर पास पैदल चलने वाले लोगों के लिए सुरक्षित है. एक अन्य यूजर आनंद लाहोटी ने लिखा है कि यह प्रक्रिया तब फेल हो जाती है, जब आप ट्रैफिक को मर्ज कर देते हैं.
How can people cross the roads at the ground level without traffic lights? This is car friendly infrastructure, not people friendly.— Siddharth Singh (@siddharth3) November 28, 2025
ट्रैफिक जाम व स्पीड ब्रेकर से परेशानी भी : यूजर दीपक गौड़ ने लिखा कि यह काफी अच्छा है, लेकिन इसके बाद ट्रैफिक लाइट्स से ज्यादा जगह स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं. एक यूजर सुरेंद्र गोयल विचित्र ने कोटा शहर की तारीफ करने के लिए धन्यवाद दिया, आगे लिखा कि सिग्नल फ्री तो हो गया, लेकिन बिना सोचे समझे इतने आड़े टेढ़े रास्ते बना दिए कि आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है. दुर्घटना की संभावना बनी रहती है. इस काम की सोच अच्छी थी, लेकिन योजना सही नहीं रही, जिससे आमजन परेशान हैं.
This kind of fails when you have merging traffic.— Anand Lahoti (@foundanand) November 28, 2025
2023 में कोटा को बनाया गया था सिग्नल फ्री : पिछली सरकार के दौरान साल 2020 से 2023 के बीच कोटा में काफी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया था. करोड़ों रुपए से यहां पर अंडरपास, फ्लाईओवर और वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं, जिनकी मदद से कोटा को ट्रैफिक सिग्नल फ्री बना दिया गया है. कोटा में इस दौरान 6 अंडरपास, 7 फ्लाईओवर भी बनाए गए हैं. इनमें एक घूमता हुआ (रोटरी) फ्लाईओवर भी शामिल है.
Sir, such planning is totally against the pedestrian & non motorised traffic! Only for cars! We need signalled intersections for pedestrian & cycle movement. Also breaks during driving is good for mental health!— Chhabi 🇮🇳 (@Chhabiy) November 28, 2025
इसके अलावा गोबरिया बावड़ी पर बना स्ट्रक्चर ऐसा है, जिसमें फ्लाईओवर और अंडरपास दोनों एक साथ हैं. इसके अलावा अनंतपुरा में एस की शेप का फ्लाईओवर बना है. वहीं, सरकारी जमीनों या लोगों के मकानों को अधिग्रहित कर 10 से ज्यादा वैकल्पिक रास्ते भी निकाले गए हैं. इनमें नए मार्ग भी शामिल हैं. केडीए के निदेशक अभियांत्रिकी रविंद्र प्रकाश माथुर का कहना है कि ट्रैफिक सुधार के लिए काफी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं. इसके बाद कोटा में बढ़ रहे ट्रैफिक लोड को राहत मिली है. यह पूरा कार्य भी साल 2020 में शुरू हुआ था, जो अलग-अलग समय सीमा में तीन से चार साल के अंतराल में 2023 में पूरा हो गया.
Kota is exactly the kind of powerful example we forget to scale. We keep looking abroad for models, but cities like this show that the real gap in India isn't a lack of ideas, it’s adoption and consistency of excellent local models. Very impressive!— vijay (@Vic_Vij) November 28, 2025
चल रहा है एक्सीडेंटल फ्री बनाने का काम : निदेशक अभियांत्रिकी रविंद्र प्रकाश माथुर का कहना है कि कोटा विकास प्राधिकरण बनाए गए सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रैफिक ऑडिट भी करवा रहा है और शहर को दुर्घटना रहित बनाने के लिए प्रयास कर रहा है. इस संबंध में कोटा विकास प्राधिकरण ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI) को जिम्मेदारी सौंपी है. शहर के विभिन्न चौराहे और ब्लैक स्पॉट जोन से चयनित किए गए स्थानों पर ट्रैफिक की स्टडी करवाई गई है. इस स्टडी के बाद ही केडीए काम भी कर रहा है, जिनमें इंटर सेक्शन का इंप्रूवमेंट, स्ट्रक्चर्स और सड़कों का रिपेयर एंड रिहैबिलिटेशन किया जा रहा है.