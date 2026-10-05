ETV Bharat / state

कोटा चंबल रिवर फ्रंट की खूबसूरती के मुरीद हुए उद्योगपति आनंद महिंद्रा, बोले- पहले लगा AI इमेज है, अब खुद देखना चाहता हूं

कोटा: प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कोटा के हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट की तारीफ की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिवर फ्रंट के बारे में प्रतिक्रिया दी और कहा कि पहली बार तस्वीर देखने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जेनरेटेड लगी, लेकिन जब गहनता से इसको आगे देखा तो सामने आया कि यह असली है और यह चकित कर देने वाला भी है. आनंद महिंद्रा ने इसके साथ ही कहा कि चंबल हेरिटेज रिवर फ्रंट को अभी काफी प्रसिद्ध होने की दरकार है. उन्होंने लोगों से यह भी पूछा है कि जितनी खूबसूरत इसकी तस्वीर नजर आती है, क्या यह उतना ही खूबसूरत है. यहां तक कि उन्होंने प्रदेश के पूर्व यूडीएच मंत्री और कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल, कोटा विकास प्राधिकरण और आर्किटेक्ट अनूप बरतारिया की तारीफ की है. रिवर फ्रंट निर्माण का श्रेय इन्हें दिया गया है. उन्होंने कहा, ' यह मेरी वंडरर लिस्ट में शामिल है, इसे देखना चाहता हूं.' उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, जिन्होंने यह नहीं देखा है.

आनंद महिंद्रा ने कहा कि कोटा को कोचिंग सिटी के नाम से ही हम लोग सुनते हैं. स्टूडेंट के प्रेशर और दुखद घटनाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन चंबल रिवर फ्रंट के बारे में जानकारी नहीं थी. चंबल नदी के दोनों किनारों पर करीब 3 किलोमीटर का रिवर फ्रंट है. यहां पर अलग अलग घाट बने हुए हैं. इसके अलावा फाउंटेन और पर्यटकों को देखने के लिए काफी कुछ है. रिवर फ्रंट पर आमतौर पर कम लोग ही रोज पहुंच रहे हैं. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इतनी अद्भुत पर्यटन स्थल के बारे में अभी तक क्यों नहीं सुना. उन्होंने लोगों से इसकी तस्वीरें शेयर करने का भी आग्रह किया है.

मंत्री बता रहे हैं सफेद हाथी, धारीवाल कहते हैं प्रमोशन नहीं किया: रिवर फ्रंट पर शादी समारोह से लेकर कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिनका शुल्क भी लिया जाता है. पर्यटकों से फीस भी एंट्री की ली जाती है, लेकिन खर्चा काफी ज्यादा है. प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा कोटा के हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट को कई बार सफेद हाथी बता चुके हैं. उनका कहना था कि रिवर फ्रंट पर पर्यटकों का फुटफॉल नहीं है. वहां पर व्यवस्थाएं सुचारू रखने के लिए 2 करोड़ रुपए महीना कोटा विकास प्राधिकरण को खर्च करना पड़ रहा है, जबकि पर्यटकों से इतनी आमदनी नहीं है. इस पर कोटा उत्तर से कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल कहते हैं कि सरकार बदलने के बाद भाजपा शासन में रिवर फ्रंट पर प्रमोशन का काम नहीं हुआ. इसके लिए उन्होंने करीब करोड़ों का बजट रखा था, लेकिन यह पैसा खर्च नहीं हुआ. इसलिए टूरिस्ट का फुटफॉल कम रहता है. इसके प्रचार प्रसार को किया जाता तो स्थिति आज जैसी नहीं रहती. सरकार की मंशा सही नहीं है.

चंबल रिवर फ्रंट का शौर्याघाट व फव्वारा (ETV Bharat Kota)

पर्यटन बढ़ाने पर सरकार का भी जोर: इधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पर्यटन विभाग और कोटा के लोग लगातार रिवर फ्रंट का प्रमोशन करते हैं. कोटा में जनवरी 2026 में हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया था, इसमें भी रिवर फ्रंट का प्रमोशन किया गया है. होटल फेडरेशन के राजस्थान के कोटा संभाग अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी का कहना है कि रिवर फ्रंट अद्भुत है और इसका प्रमोशन होना चाहिए. ट्रेवल मार्ट में आए टूर ऑपरेटरों ने भी चंबल रिवर फ्रंट की तारीफ की थी. ट्रेवल मार्ट के बाद कोटा में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है.

इटली के रोम स्थित टेवी फाउंटेन और दिल्ली के लाल किले की रिप्लिका (ETV Bharat Kota)

यह भी पढ़ें: कोटा में बोले UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा: नहीं खुल पाएगा विश्व के सबसे बड़ा घंटा, खंडहर की तरह ही देख पाएंगे

1450 करोड़ से ज्यादा खर्च, कई काम बाकी: रिवर फ्रंट 1450 करोड़ से बना है, यहां पर 27 घाटों का निर्माण हुआ है. सितंबर 2023 में इसका उद्घाटन भी हो गया था. दोनों तरफ मिलाकर करीब 6 किलोमीटर लंबे इस रिवर फ्रंट में 100 से ज्यादा नए मॉन्यूमेंट्स बने हैं. अलग अलग जगह की स्थापत्य कला भी है. हालांकि चंबल हेरिटेज रिवर फ्रंट पर होटल का निर्माण भी प्रस्तावित था, यह आगे नहीं बढ़ पाया है. रिवर फ्रंट पर टेंट सिटी स्थापित की जानी थी, यह भी नहीं हुई है. नाइट टूरिज्म के लिए पूरी तरह से रोशन रहता है. राजस्थान के 9 इलाकों मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, बांगड़, बृज, हाड़ौती, किशनगढ़, शेखावटी और गोदवार की संस्कृति को दर्शाया गया है. यहां पर चंबल माता की 62 मीटर ऊंची संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की गई है, यह चंबल के पानी से ही अर्घ्य दे रही है. जिसका पेडेस्टल 20 मीटर है, जबकि प्रतिमा 42 मीटर की है. विश्व का सबसे बड़ा नंदी भी यहां है.