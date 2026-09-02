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अब दिल्ली में लड़ी जाएगी बिहार कांग्रेस की लड़ाई, 8 सितंबर को AICC मुख्यालय पर प्रदर्शन, आनंद माधव ने खोला मोर्चा

पटना : बिहार कांग्रेस के भीतर पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से चल रहा असंतोष अब दिल्ली तक पहुंचने वाला है. पार्टी के असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिहार कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ 8 सितंबर को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की तैयारी की है.

दिल्ली पहुंची बिहार कांग्रेस की लड़ाई

इस प्रदर्शन में बिहार के विभिन्न जिलों से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा किया जा रहा है. असंतुष्ट खेमे की प्रमुख मांग बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु को हटाने की होगी, जबकि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की कार्यशैली और संगठनात्मक फैसलों पर भी सवाल उठाए जाएंगे.

8 महीने से मांग रहे मिलने का समय- आनंद माधव

ईटीवी भारत से खास बातचीत में कांग्रेस नेता आनंद माधव ने कहा कि वह पिछले करीब आठ महीनों से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर बिहार कांग्रेस से जुड़े मुद्दों को रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अब तक मिलने का समय नहीं मिला. उन्होंने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बात रखने के लिए लगातार प्रयास किए गए. अब जब शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात नहीं हो पा रही है तो बिहार के अलग-अलग जिलों से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर पार्टी मुख्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे.

"8 सितंबर का प्रस्तावित प्रदर्शन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार कांग्रेस के संगठन और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है.मौजूदा प्रदेश नेतृत्व की नीतियों के कारण बिहार में कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता संगठन से दूर होते जा रहे हैं."- आनंद माधव, कांग्रेस नेता

'मुझपर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई अवैध'

आनंद माधव ने अपने खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को भी पूरी तरह अवैध बताया. उन्होंने कहा कि वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को उनके खिलाफ इस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है. उनके अनुसार, बिहार कांग्रेस की ओर से उन्हें छह वर्षों के लिए निष्कासित या निलंबित करने का जो निर्णय लिया गया है, वह पार्टी की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है.

केंद्रीय नेतृत्व के पास कार्रवाई का अधिकार

उन्होंने कहा कि देशभर में AICC के करीब 1300 सदस्य हैं, जबकि बिहार से लगभग 100 सदस्य इस संस्था का हिस्सा हैं और वह भी उनमें शामिल हैं. आनंद माधव के अनुसार, यही AICC सदस्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यकाल तक वह AICC सदस्य हैं और उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का अधिकार पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास है, न कि केवल प्रदेश संगठन के पास.

आनंद माधव ने की बड़ी मांग

आनंद माधव ने दावा किया कि बिहार कांग्रेस ने अपनी शक्तियों से बाहर जाकर कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि उनके साथ ही अन्य नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और कई नेताओं को नोटिस जारी किए गए. उन्होंने मांग की कि पार्टी के 47 नेताओं को दिए गए नोटिस वापस लिए जाएं और जिन नौ नेताओं के खिलाफ छह वर्षों के लिए कार्रवाई की गई है, उसके फैसले पर पुनर्विचार किया जाए.

कृष्णा अल्लावरु पर हमला

बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु पर हमला बोलते हुए आनंद माधव ने कहा कि उनका काम करने का तरीका किसी राजनीतिक संगठन के प्रभारी से अधिक एक कॉरपोरेट कंपनी के मैनेजर जैसा दिखाई देता है. उनका आरोप है कि बिहार जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि और जमीनी समझ की जरूरत है, लेकिन मौजूदा नेतृत्व के पास ऐसा कोई प्रभावी विजन नहीं दिख रहा है.

"राजनीतिक पार्टी को केवल प्रशासनिक तरीके से नहीं चलाया जा सकता. कांग्रेस का संगठन लंबे समय से जमीनी कार्यकर्ताओं, विचारधारा और जनसंघर्षों के आधार पर आगे बढ़ता रहा है. बिहार में संगठन की मौजूदा कार्यशैली में जमीनी नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है. इसी कारण पार्टी से जुड़े समर्पित कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष बढ़ रहा है."-आनंद माधव, कांग्रेस नेता

5 रुपये की पर्ची 50 की करने का आरोप

आनंद माधव ने कांग्रेस की सदस्यता प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जहां सदस्यता के लिए 5 रुपये की पर्ची काटी जाती थी, वहीं अब 50 रुपये की रसीद काटी जा रही है. उनका आरोप है कि इसमें 45 रुपये की वृद्धि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी ओर से की है. उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे आम और जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए संगठन से जुड़ने में मुश्किलें बढ़ सकती हैं.