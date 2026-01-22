ETV Bharat / state

सरगुजा में सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार, कहा सरकारी स्कूलों में AI और सॉफ्टवेयर का हो इस्तेमाल

आनंद कुमार ने कहा कि यहां के बच्चे बहुत शांति से हजारों हजार बच्चे सुन रहे थे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ. और लगा कि बच्चों में बहुत उत्सुकता है, जिज्ञासा है. सफलता के लिए सबसे जरूरी है उत्सुकता का होना. कुछ अच्छा करने की अपने आप में उम्मीद को जागृत करना.

सरगुजा : महान गणितज्ञ और पद्मश्री से सम्मानित बिहार के आनंद कुमार सरगुजा पहुंचे. जहां उन्होंने युवा उड़ान कार्यक्रम में छात्र–छात्राओं को मोटीवेट किया.इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को शिक्षा व्यवस्था में एआई और साफ्टवेयर के उपयोग की सलाह दी है. सरगुजा के बच्चों से मिलकर हुए आनंदित

सरकारी स्कूलों में AI और सॉफ्टवेयर का हो इस्तेमाल- आनंद कुमार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आनंद कुमार ने कहा कि जरूर सलाह देंगे, हम आ रहे थे रायपुर से पटना से रायपुर आए, रायपुर से सड़क के माध्यम से आए तो देखे 4 बजे बच्चियां सजधज के स्कूल से निकल रही थी वापस और बैग ली हुई थी. बड़ा पॉजिटिव फीलिंग्स आई सभी स्कूल में बच्चों की उपस्थिति देख के हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि शिक्षा के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग को मजबूत करें. अभी एआई का जमाना है. बहुत सारे सॉफ्टवेयर का जमाना है. बड़े-बड़े स्कूल हैं, जो फाइव स्टार होटलों जैसे स्कूल हैं. उनके मुकाबले अपने शिक्षकों को खड़ा करने के लिए टाइम टू टाइम देसी विदेशी बड़े-बड़े प्रोफेसर्स को शिक्षक को बुला के उनके ट्रेनिंग की योजना सीरियसली किया जाए. उनका इवैल्यूएशन किया जाए. अच्छा जो शिक्षक लीग से अलग हटकर काम करता है, उनको सम्मानित किया जाए.आनंद कुमार ने कहा कि हमें जानकारी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है. आज हमारी बात भी हुई है इस संबंध में मेरा भी प्रयास होगा मेरी तरफ से जो मदद होगी करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है.

आनंद कुमार ने कहा कि इसके लिए बच्चों को super30.org पर जाकर ईमेल लिखना चाहिए. हम उसको बुलाएंगे. अगर टेस्ट छूट गया है तो अलग से उससे बात करेंगे. उसको मौका देंगे. आने वाले समय में यहां पर हम लोग भी टेस्ट करेंगे और जो बच्चे काबिल रहेंगे उनको मौका देंगे.

