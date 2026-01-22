सरगुजा में सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार, कहा सरकारी स्कूलों में AI और सॉफ्टवेयर का हो इस्तेमाल
सरगुजा में सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार ने युवा उड़ान कार्यक्रम में शिरकत की.उन्होंने सरकारी स्कूलों में AI के इस्तेमाल पर जोर दिया.
Published : January 22, 2026 at 7:59 PM IST
सरगुजा : महान गणितज्ञ और पद्मश्री से सम्मानित बिहार के आनंद कुमार सरगुजा पहुंचे. जहां उन्होंने युवा उड़ान कार्यक्रम में छात्र–छात्राओं को मोटीवेट किया.इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को शिक्षा व्यवस्था में एआई और साफ्टवेयर के उपयोग की सलाह दी है.
सरगुजा के बच्चों से मिलकर हुए आनंदित
आनंद कुमार ने कहा कि यहां के बच्चे बहुत शांति से हजारों हजार बच्चे सुन रहे थे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ. और लगा कि बच्चों में बहुत उत्सुकता है, जिज्ञासा है. सफलता के लिए सबसे जरूरी है उत्सुकता का होना. कुछ अच्छा करने की अपने आप में उम्मीद को जागृत करना.
आनंद कुमार ने कहा कि इसके लिए बच्चों को super30.org पर जाकर ईमेल लिखना चाहिए. हम उसको बुलाएंगे. अगर टेस्ट छूट गया है तो अलग से उससे बात करेंगे. उसको मौका देंगे. आने वाले समय में यहां पर हम लोग भी टेस्ट करेंगे और जो बच्चे काबिल रहेंगे उनको मौका देंगे.
