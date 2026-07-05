ETV Bharat / state

काशी में रविदास घाट के किनारे तैयार हो रहा है आनंद कानन गुरुकुल, जल्द होगा शुरू

बता दें, यह गुरुकुल के स्वरूप में रविदास घाट के किनारे ये पार्क तैयार किया जाएगा. यह केवल एक प्रशिक्षण संस्थान नहीं होगा बल्कि भारतीय गुरु-शिष्य परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों एवं कला-साधना पर आधारित सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा. जहां संगीत, नृत्य, वादन, नाट्य और चित्रकला जैसी विविध भारतीय कलाओं का प्रशिक्षण प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुरूप प्रदान किया जाएगा.

वाराणसी: भारतीय संस्कृति के संगीत नृत्य और ललित कलाओं की विरासत को सहेजने के लिए वाराणसी में एक नई शुरुआत होने जा रही है. जिसके तहत काशी में आनंद कानन गुरुकुल की शुरुआत होगी. ये वाराणसी के रविदास पार्क में तैयार किया जाएगा. जहां पर गुरु शिष्य परंपरा नजर आएगी और इसके साथ यहां पर काशी की विरासत को संजोने की भी एक पहल होगी. इसको लेकर के प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. 3D मॉडल को बना लिया गया है, जल्द ही इस पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी.

भारतीय गुरु-शिष्य परंपरा का आधुनिक सेंटर: वीडीए के जन संपर्क अधिकारी के अनुसार इस प्रस्तावित परिसर का विकास वैदिक गुरुकुल ग्राम की अवधारणा पर किया जा रहा है, जहां प्राकृतिक वातावरण, भारतीय स्थापत्य शैली और आध्यात्मिक परिवेश का समन्वय होगा. गंगा तट के समीप स्थित ये परिसर विद्यार्थियों और कलाकारों को भारतीय संस्कृति के जीवंत अनुभव के साथ कला-साधना का अनूठा अवसर प्रदान करेगा.

आनंद कानन गुरुकुल (Photo Credit; ETV Bharat)

संस्कृति को सहेजने का प्रयास: उन्होंने बताया कि गुरुकुल में शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत, लोकसंगीत, कथक, शास्त्रीय एवं लोकनृत्य, विभिन्न वाद्ययंत्रों का प्रशिक्षण, नाट्यकला, चित्रकला, छायाचित्र, प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं सहित अनेक विधाओं का समग्र प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कला प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के माध्यम से कलाकारों को व्यापक मंच भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसका उद्देश्य केवल कुशल कलाकार तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसे सांस्कृतिक दूतों का निर्माण करना है जो विश्व मंच पर भारतीय संस्कृति, परंपरा और सनातन जीवन मूल्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व कर सकें.

बनेगा भारतीय संस्कृति की पहचान: उन्होंने बताया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण का विश्वास है कि "आनंद कानन कला गुरुकुल" भविष्य में न केवल काशी बल्कि सम्पूर्ण भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख केंद्र बनेगा. देश-विदेश के विद्यार्थियों, कलाकारों और शोधार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा. ये पहल कला और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी.

ये भी पढ़ें- प्रयागराज के काली घाट पर 1 करोड़ से बना 'प्रेरणा स्थल', कल सीएम योगी करेंगे उद्घाटन