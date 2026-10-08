'आनंद बाग चौराहे पर 80 का दशक': कानपुर में मनोज बाजपेयी ने शुरू की 'गांधी माय मदर'
फिल्म में दंगे-तनाव के सीन को जीवंत बनाने के लिए चौराहे पर ख़ास सेट बना. जगह-जगह कपड़ों में आग सुलगाई गई और धुआं छोड़ा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:27 AM IST
कानपुर: औद्योगिक नगरी कानपुर की सड़कें बुधवार को अचानक से पुरानी फिल्मों के किसी भव्य सेट में तब्दील हो गईं. चारों तरफ लाइट, कैमरा, एक्शन की गूंज, धुएं से भरा माहौल, दौड़ती हुई पुरानी ज़माने की जीपें और सड़कों पर जलते कपड़े कुछ ऐसा ही फिल्मी और रोमांचक नजारा देखने को मिला शहर के आनंद बाग चौराहे पर.
मौका था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और विचारों पर बन रही बॉलीवुड फिल्म 'गांधी माय मदर' की शूटिंग का. इस बहुचर्चित फिल्म में बापू का मुख्य किरदार मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी निभा रहे हैं. तीन दिवसीय शूटिंग शेड्यूल के पहले ही दिन पूरा इलाका किसी जमाने के ऐतिहासिक मोड़ की याद दिलाने लगा.
80 के दशक के मकान और विंटेज गाड़ियों ने बदला चौराहे का नक्शा
फिल्म का निर्देशन जाने-माने निर्देशक सुधीर मिश्रा कर रहे हैं. 80 के दशक और आजादी के आसपास के दौर का सटीक माहौल रचने के लिए आनंद बाग चौराहे को खास तौर पर लोकेशन के रूप में चुना गया. चौराहे के आमने-सामने बने पुराने शैली के मकान और पारंपरिक बनावट ने दृश्यों को प्रामाणिक बनाने में अहम भूमिका निभाई.
शूटिंग के लिए विशेष रूप से आजादी से पहले की विंटेज कारें और पुरानी जीपें मंगवाई गईं. जब ये गाड़ियां चौराहे पर दौड़ती दिखीं, तो राहगीरों और स्थानीय लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो शहर कई दशक पीछे चला गया हो.
सड़क पर बनाया तनावपूर्ण माहौल, एक-एक सीन के लिए लगे कई री-टेक
निर्देशक सुधीर मिश्रा ने फिल्म में दंगे और तनाव के सीन को जीवंत बनाने के लिए चौराहे पर खास सेट तैयार कराया. सड़क के किनारों पर जगह-जगह कपड़ों में आग सुलगाई गई और स्मोक मशीनों के जरिए गहरा धुआं छोड़ा गया.
कैमरे के सामने जब धुएं और आग की लपटों के बीच कलाकार भागे, तो पूरा दृश्य पर्दे के लिए बेहद संजीदा और सजीव बन गया.निर्देशक की कड़क नजरों के बीच एक-एक परफेक्ट शॉट के लिए कई बार 'कट' और 'ओके' हुआ, जिसके बाद सीन को फाइनल किया गया.
बापू के रूप में मनोज बाजपेयी को देख बेकाबू हुए फैंस, कड़ी सुरक्षा में हुई शूटिंग
जैसे ही कानपुर के लोगों को पता चला कि आनंद बाग में अभिनेता मनोज बाजपेयी बापू के गेटअप में शूटिंग कर रहे हैं, तो उनकी एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा.
सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मनोज बाजपेयी बापू के सादगी भरे लुक में कैमरे के सामने नजर आए.फैंस दूर खड़े होकर ही अपने पसंदीदा अभिनेता को अभिनय करते देख तालियां बजाते और तस्वीरें कैमरे में कैद करते नजर आए. तीन दिनों तक चलने वाले इस शूटिंग शेड्यूल से कानपुर में सिनेमाप्रेमियों के बीच खासा उत्साह बना हुआ है.