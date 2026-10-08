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'आनंद बाग चौराहे पर 80 का दशक': कानपुर में मनोज बाजपेयी ने शुरू की 'गांधी माय मदर'

कानपुर में मनोज बाजपेयी ने शुरू की 'गांधी माय मदर' ( ETV Bharat )

कानपुर: औद्योगिक नगरी कानपुर की सड़कें बुधवार को अचानक से पुरानी फिल्मों के किसी भव्य सेट में तब्दील हो गईं. चारों तरफ लाइट, कैमरा, एक्शन की गूंज, धुएं से भरा माहौल, दौड़ती हुई पुरानी ज़माने की जीपें और सड़कों पर जलते कपड़े कुछ ऐसा ही फिल्मी और रोमांचक नजारा देखने को मिला शहर के आनंद बाग चौराहे पर.

मौका था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और विचारों पर बन रही बॉलीवुड फिल्म 'गांधी माय मदर' की शूटिंग का. इस बहुचर्चित फिल्म में बापू का मुख्य किरदार मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी निभा रहे हैं. तीन दिवसीय शूटिंग शेड्यूल के पहले ही दिन पूरा इलाका किसी जमाने के ऐतिहासिक मोड़ की याद दिलाने लगा.

80 के दशक के मकान और विंटेज गाड़ियों ने बदला चौराहे का नक्शा फिल्म का निर्देशन जाने-माने निर्देशक सुधीर मिश्रा कर रहे हैं. 80 के दशक और आजादी के आसपास के दौर का सटीक माहौल रचने के लिए आनंद बाग चौराहे को खास तौर पर लोकेशन के रूप में चुना गया. चौराहे के आमने-सामने बने पुराने शैली के मकान और पारंपरिक बनावट ने दृश्यों को प्रामाणिक बनाने में अहम भूमिका निभाई. शूटिंग के लिए विशेष रूप से आजादी से पहले की विंटेज कारें और पुरानी जीपें मंगवाई गईं. जब ये गाड़ियां चौराहे पर दौड़ती दिखीं, तो राहगीरों और स्थानीय लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो शहर कई दशक पीछे चला गया हो. सड़क पर बनाया तनावपूर्ण माहौल, एक-एक सीन के लिए लगे कई री-टेक