भजनलाल सरकार में तबादलों की झड़ी, 2 साल में बदल डाला प्रशासनिक ढांचा, 3000 नौकरशाह इधर-उधर

जयपुर: दिसंबर 2023 में सत्ता में आई भजनलाल सरकार ने अपने 2 साल के शासन में नौकरशाही का पूरा प्रशासनिक ढांचा ही बदल कर रख दिया है. प्रशासनिक ढांचे में अब कोई ऐसा अधिकारी नहीं बचा जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से अपने पद पर जमा हुआ हो. हाल ही में जारी हुई आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची में भी कई ऐसे आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए थे जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से अपने पद पर जमे हुए थे. इनमें जयपुर के पुलिस कमिश्नर रहे बीजू जॉर्ज जोसेफ का नाम भी शामिल है.

इधर राज्य की भाजपा सरकार ने नौकरशाही में इतने बड़े स्तर पर तबादले करके नौकरशाहों को भी संदेश दे दिया है कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं करेगी. राज्य सरकार ने शीर्ष नौकरशाहों से लेकर नीचे तक पूरा प्रशासनिक तंत्र को ही बदल कर रख दिया है. इन दो सालों में आईपीएस की 4 और आईएएस की 4 तबादला सूची जारी हो चुकी है, जबकि आरएएस की 10 बड़ी तबादला सूची जारी हो चुकी है. 4 तबादला सूची के जरिए राजस्थान में 248 आईपीएस के तबादले किए गए हैं. वहीं, 4 तबादला सूची के जरिए 295 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं.

कब-कब आई तबादला सूची: कार्मिक विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 5 जनवरी 2024 को 72 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी हुई थी. उसके बाद 5 सितंबर 2024 को 108 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे. 31 जनवरी 2025 को 53 और 22 जुलाई 2025 को 62 अधिकारियों के तबादले किए गए थे.

332 का काडर है आईएएस का: वहीं, दिलचस्प है कि राजस्थान में 332 आईएएस अधिकारियों का काडर है, लेकिन फिलहाल 280 आईएएस हैं, जिनमें से 23 केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं, जबकि सरकार 295 आईएएस की तबादला सूची जारी कर चुकी है. ऐसे में संभवतः कुछ आईएएस का दो बार तबादला हो चुका है. इसी तरह आईपीएस अधिकारियों की भी 16 जनवरी 2024 को 65 अधिकारियों की तबादला सूची जारी हुई थी. उसके बाद 22 सितंबर 2024 को 58, 19 जुलाई 2025 को 91 और 22 अक्टूबर 2025 को 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे. हालांकि, राजस्थान में 203 आईपीएस का ही काडर है, अभी 177 आईपीएस हैं. इनमें से 25 केंद्र प्रतिनियुक्ति पर हैं और राज्य सरकार ने 248 आईपीएस के ट्रांसफर कर दिए हैं. यहां भी संभवतः कुछ आईपीएस का दो बार तबादला कर दिया गया है.