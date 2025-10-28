भजनलाल सरकार में तबादलों की झड़ी, 2 साल में बदल डाला प्रशासनिक ढांचा, 3000 नौकरशाह इधर-उधर
राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की 163 तबादला सूची अब तक जारी हो चुकी है, जिसके जरिए 2002 आरएएस के तबादले किए गए हैं,
Published : October 28, 2025 at 4:34 PM IST
जयपुर: दिसंबर 2023 में सत्ता में आई भजनलाल सरकार ने अपने 2 साल के शासन में नौकरशाही का पूरा प्रशासनिक ढांचा ही बदल कर रख दिया है. प्रशासनिक ढांचे में अब कोई ऐसा अधिकारी नहीं बचा जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से अपने पद पर जमा हुआ हो. हाल ही में जारी हुई आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची में भी कई ऐसे आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए थे जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से अपने पद पर जमे हुए थे. इनमें जयपुर के पुलिस कमिश्नर रहे बीजू जॉर्ज जोसेफ का नाम भी शामिल है.
इधर राज्य की भाजपा सरकार ने नौकरशाही में इतने बड़े स्तर पर तबादले करके नौकरशाहों को भी संदेश दे दिया है कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं करेगी. राज्य सरकार ने शीर्ष नौकरशाहों से लेकर नीचे तक पूरा प्रशासनिक तंत्र को ही बदल कर रख दिया है. इन दो सालों में आईपीएस की 4 और आईएएस की 4 तबादला सूची जारी हो चुकी है, जबकि आरएएस की 10 बड़ी तबादला सूची जारी हो चुकी है. 4 तबादला सूची के जरिए राजस्थान में 248 आईपीएस के तबादले किए गए हैं. वहीं, 4 तबादला सूची के जरिए 295 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं.
कब-कब आई तबादला सूची: कार्मिक विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 5 जनवरी 2024 को 72 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी हुई थी. उसके बाद 5 सितंबर 2024 को 108 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे. 31 जनवरी 2025 को 53 और 22 जुलाई 2025 को 62 अधिकारियों के तबादले किए गए थे.
332 का काडर है आईएएस का: वहीं, दिलचस्प है कि राजस्थान में 332 आईएएस अधिकारियों का काडर है, लेकिन फिलहाल 280 आईएएस हैं, जिनमें से 23 केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं, जबकि सरकार 295 आईएएस की तबादला सूची जारी कर चुकी है. ऐसे में संभवतः कुछ आईएएस का दो बार तबादला हो चुका है. इसी तरह आईपीएस अधिकारियों की भी 16 जनवरी 2024 को 65 अधिकारियों की तबादला सूची जारी हुई थी. उसके बाद 22 सितंबर 2024 को 58, 19 जुलाई 2025 को 91 और 22 अक्टूबर 2025 को 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे. हालांकि, राजस्थान में 203 आईपीएस का ही काडर है, अभी 177 आईपीएस हैं. इनमें से 25 केंद्र प्रतिनियुक्ति पर हैं और राज्य सरकार ने 248 आईपीएस के ट्रांसफर कर दिए हैं. यहां भी संभवतः कुछ आईपीएस का दो बार तबादला कर दिया गया है.
आरएएस की 10 बड़ी तबादला सूची: सबसे दिलचस्प तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का मामला है, जहां पर राज्य सरकार ने 2 साल में 10 बड़ी तबादला सूची के जरिए 1842 आरएएस अधिकारियों को इधर-उधर किया है. दिलचस्प तो यह है कि राजस्थान में 886 आरएएस का ही काडर है, लेकिन सरकार ने 1842 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. संभवतः एक आरएएस अधिकारी का दो से तीन बार तबादला किया गया है.
कब-कब आई आरएएस की तबादला सूची: राजस्थान में सरकार बदलने के बाद 5 जनवरी 2024 को 121, 22 फरवरी 2024 को 396 की बड़ी तबादला सूची आई. इसके अलावा 27 फरवरी 2024 को 165, 4 मार्च 2024 को 106, 6 सितंबर 2024 को 386, 23 सितंबर 2024 को 183 आरएएस का तबादला हुआ. इसके बाद 7 अक्टूबर 2024 को 83, 31 जनवरी 2025 को 113, 15 सितंबर 2025 को 222 और 25 अक्टूबर 2025 को 67 आरएएस अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची अब तक जारी हो चुकी है. इसके अलावा छोटी-छोटी तबादला सूची भी कई बार जारी हो चुकी है.
राज्य सरकार की ओर से बड़े स्तर पर किए गए तबादलों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है, जो भी पार्टी सत्ता में आती है वे आते ही अधिकारियों के तबादले करती है, लेकिन इस सरकार की खास बात यह है कि इस सरकार ने करीब डेढ़ से 2 साल बाद महत्वपूर्ण पदों पर तबादले किए हैं. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से महत्वपूर्ण पदों पर जो अधिकारी लगे हुए थे, इस सरकार ने उन्हें आते ही नहीं हटाया बल्कि उन्हें काम करने का मौका दिया और लगभग डेढ़ से 2 साल के बाद ही उनके तबादले किए गए हैं. चाहे वो जयपुर के पुलिस कमिश्नर हों, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे आनंद कुमार हों या एसीएस फाइनेंस हों और भी कई अधिकारी हैं जिन्हें उनके पदों पर बरकरार रखा गया था, जबकि हमने पूर्व में देखा है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो तुरंत बड़े स्तर पर तबादले सूची जारी करती हैं.
