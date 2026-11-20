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छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर!, भोपाल से रायपुर जा रहा कई क्विंटल पनीर खैरागढ़ में पकड़ाया

एनालॉग पनीर खैरागढ़ ( ETV Bharat Chhattisgarh )

खैरागढ़: भोपाल से रायपुर जा रहे 15 क्विंटल पनीर से लदे डीआई वाहन को खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के साल्हेवारा थाना के सामने पुलिस चेकपोस्ट पर पकड़ लिया गया. खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने पनीर को जब्त कर उसका नमूना लिया है.

15 क्विंटल पनीर भोपाल से भेजा गया रायपुर डीआई वाहन क्रमांक MP 04 WC 8386 द माखन डेयरी, कालापानी भोपाल से 50-50 किलो के 30 बॉक्स में कुल 15 क्विंटल पनीर लेकर श्री बालाजी इंटरप्राइजेज, भाटागांव रायपुर जा रहा था. गुरुवार शाम करीब 6 बजे साल्हेवारा थाने के सामने रूटीन पुलिस चेकपोस्ट पर तैनात जवानों ने वाहन को जांच के लिए रुकवाया. तलाशी के दौरान वाहन में बड़ी मात्रा में पनीर मिलने पर पुलिस ने तत्काल खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को सूचना दी. इसके बाद वाहन को खैरागढ़ जिला मुख्यालय लाया गया, जहां खाद्य विभाग के अधिकारियों ने पनीर की जांच की.