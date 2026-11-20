छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर!, भोपाल से रायपुर जा रहा कई क्विंटल पनीर खैरागढ़ में पकड़ाया
छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद इसकी सप्लाई का मामला सामने आया है. साकेत कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 7:30 AM IST
खैरागढ़: भोपाल से रायपुर जा रहे 15 क्विंटल पनीर से लदे डीआई वाहन को खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के साल्हेवारा थाना के सामने पुलिस चेकपोस्ट पर पकड़ लिया गया. खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने पनीर को जब्त कर उसका नमूना लिया है.
15 क्विंटल पनीर भोपाल से भेजा गया रायपुर
डीआई वाहन क्रमांक MP 04 WC 8386 द माखन डेयरी, कालापानी भोपाल से 50-50 किलो के 30 बॉक्स में कुल 15 क्विंटल पनीर लेकर श्री बालाजी इंटरप्राइजेज, भाटागांव रायपुर जा रहा था. गुरुवार शाम करीब 6 बजे साल्हेवारा थाने के सामने रूटीन पुलिस चेकपोस्ट पर तैनात जवानों ने वाहन को जांच के लिए रुकवाया. तलाशी के दौरान वाहन में बड़ी मात्रा में पनीर मिलने पर पुलिस ने तत्काल खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को सूचना दी. इसके बाद वाहन को खैरागढ़ जिला मुख्यालय लाया गया, जहां खाद्य विभाग के अधिकारियों ने पनीर की जांच की.
जांच के दौरान पनीर के बॉक्स पर न तो बैच नंबर अंकित मिला और न ही विनिर्माण और एक्सपायरी डेट की जानकारी थी. वाहन चालक शिशुपाल मीणा भी पनीर के संबंध में कोई स्पष्ट दस्तावेज या संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. इसके बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने पनीर को एनालॉग पनीर मानते हुए अपने कब्जे में लिया और विधिक नमूना संग्रहित किया. वाहन चालक ने पूछताछ में बताया कि वह इससे पहले भी दो से तीन बार इसी फर्म को पनीर पहुंचा चुका है.
|1500 किलो पनीर है. भोपाल से रायपुर ले जा रहा था- ड्राइवर
वाहन और पनीर जब्त, जांच के लिए भेजा जाएगा नमूना
खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक घृतलहरे ने बताया कि पनीर और वाहन दोनों को कब्जे में ले लिया गया है. पनीर का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा.साथ ही एनालॉग पनीर को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी. नमूने की जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई से मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है. इसके बावजूद 15 क्विंटल पनीर का दूसरे राज्य से रायपुर तक पहुंचना खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
एनालॉग पनीर क्या है, कैसे बनता है
एनालॉग पनीर को कृत्रिम पनीर के रूप में जाना जाता है. यह ऐसा पनीर होता है जो डेयरी प्रोडक्ट से नहीं बनता बल्कि पाम ऑयल, डालडा, दूध पाउडर, सोया को मिलाकर बनाया जाता है. एनालॉग पनीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है. एनालॉग पनीर छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से प्रतिबंध लग चुका है. एनालॉग पनीर के दुष्प्रभाव को देखते हुए कई राज्यों ने भी इस पर बैन भी लगा दिया
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