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विधायक डांगा की गाड़ी को मारी टक्कर, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी कैमरे

पुलिस ने नाकाबंदी कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की. पुलिस अधीक्षक ने देखा मौका.

BJP MLA Revantram Danga
भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 1:59 PM IST

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कुचामन सिटी: डीडवाना कुचामन जिले के नावां क्षेत्र में गुरुवार देर रात गोविंदी टोल के पास खींवसर से भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा की गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. विधायक डांगा के चालक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. हादसे के समय डांगा गाड़ी में ही थे.

थाना प्रभारी नन्दलाल ने बताया कि विधायक रेवंतराम डांगा का वाहन जयपुर हाइवे पर नावां शहर स्थित गोविंदी टोल से गुजर रहा था. इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी. घटना के बाद टक्कर मारने वाला वाहन मौके से फरार हो गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास नाकाबंदी कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई. डांगा के चालक ने थाने में रिपोर्ट दी.

पढ़ें:कुचामन हाईवे पर भीषण दुर्घटना: थार-कंटेनर टक्कर में एक युवक की मौत, तीन घायल

इधर, विधायक रेवंतराम डांगा ने बताया कि वे जयपुर से आ रहा थे कि गोविंदी टोल से आगे निकला तो तेज गति से आई कार ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी और चली गई. डांगा ने कहा कि उनका ड्राइवर गाड़ी को सही साइड में चला रहा था. थाना प्रभारी नन्दलाल ने बताया कि विधायक रेवंतराम डांगा ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. मुकदमा दर्ज कर लिया. आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं.

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