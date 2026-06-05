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विधायक डांगा की गाड़ी को मारी टक्कर, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी कैमरे

कुचामन सिटी: डीडवाना कुचामन जिले के नावां क्षेत्र में गुरुवार देर रात गोविंदी टोल के पास खींवसर से भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा की गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. विधायक डांगा के चालक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. हादसे के समय डांगा गाड़ी में ही थे.

थाना प्रभारी नन्दलाल ने बताया कि विधायक रेवंतराम डांगा का वाहन जयपुर हाइवे पर नावां शहर स्थित गोविंदी टोल से गुजर रहा था. इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी. घटना के बाद टक्कर मारने वाला वाहन मौके से फरार हो गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास नाकाबंदी कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई. डांगा के चालक ने थाने में रिपोर्ट दी.

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