किशनगढ़ में खौफ: आधी रात सिरफिरे ने फूंकी दो गाड़ियां, CCTV में कैद हुई घटना, कॉलोनी में दहशत
पुलिस का दावा है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है. उसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा.
Published : June 20, 2026 at 4:02 PM IST
किशनगढ़/अजमेर: अजमेर जिले की मार्बल सिटी किशनगढ़ में एक सिरफिरे युवक की सनसनीखेज करतूत सामने आई है, जिसने क्षेत्र में दहशत फैला दी है. यहां गांधीनगर थाने की विद्यासागर कॉलोनी में बीती रात एक अज्ञात युवक ने घर के बाहर खड़ी दो गाड़ियों को निशाना बनाया और उन्हें एक साथ आग के हवाले कर दिया.
थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि पीड़ित मूलतः झुंझुनू निवासी संदीप कुमार विद्यासागर कॉलोनी में भगवान सिंह राठौड़ के मकान में किराए पर रहते हैं. बीती रात किसी सिरफिरे युवक ने वहां संदीप की दो गाड़ियों को आग लगा दी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि गाड़ियां बुरी तरह जलकर खाक हो गईं.
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सीसीटीवी में कैद हुई आरोपी की हरकतें: इस पूरी वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गाड़ियों के पास घूमता और फिर आग लगाते हुए साफ दिखाई दे रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद से स्थानीय निवासियों में भारी डर है. लोग अपने घरों के बाहर गाड़ियां खड़ी करने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.
दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू: आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया. पीड़ित संदीप कुमार ने इस संबंध में गांधीनगर थाना पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है. गांधीनगर थाना प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की तलाश जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.