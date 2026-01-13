ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर से अज्ञात व्यक्ति का सिर बरामद, इलाके में हड़कंप

कुरुक्षेत्रः शहर के पवित्र सन्निहित सरोवर से एक अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ सिर बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई. यह सिर एक महिला सफाई कर्मचारी ने सफाई कार्य के दौरान सरोवर में तैरता हुआ देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने सिर को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है.

दिसंबर में मिला था सिर कटी लाशः प्रभारी निरीक्षक मोहन लाल ने बताया कि "कुछ दिन पहले (दिसंबर) थीम पार्क क्षेत्र से एक व्यक्ति का धड़ बरामद किया गया था, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा चुका है. अब आशंका जताई जा रही है कि थीम पार्क में मिला धड़ और सन्निहित सरोवर से बरामद सिर एक ही व्यक्ति का हो सकता है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईए-2 की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. मामले में एक नकली टांग भी पहले बरामद हुआ था. पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है."

अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ सिर बरामद (Etv Bharat)

डीएनए टेस्ट कराने की तैयारीः प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि सिर का भी पोस्टमार्टम कराया जाएगा और धड़ से मिलान के लिए डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे, ताकि मृतक की पहचान सुनिश्चित की जा सके." फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हत्या के एंगल से जांच कर रही है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी. बता दें कि दिसंबर 2025 में थीम पार्क में सिर कटी लाश मिली थी. पुलिस को शक है दोनों मामला एक ही है.