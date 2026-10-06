धमकी भरे खतों से दहशत में परिवारः पहले मांगे एक लाख, फिर दो और अब मांगे पांच लाख
रांची में अज्ञात शख्स द्वारा एक परिवार को धमकी भरे पत्र भेजकर रंगदारी की मांग की जा रही है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 8:34 PM IST
रांचीः राजधानी के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक परिवार को लगातार धमकी भरे पत्र भेजकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है.
अज्ञात व्यक्ति जो अपने आप को किसी संगठन का कमांडर बताता है, वह धमकी भरे पत्र भेजकर अलग-अलग तारीखों पर एक लाख, दो लाख और पांच लाख रुपये की मांग की. रकम नहीं देने पर परिवार के छोटे बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई, लगातार मिल रहे धमकी भरे पत्रों से पूरा परिवार दहशत में है.
एफआईआर दर्ज, घर के दरवाजे पर मिला पहला धमकी भरा पत्र
इस मामले को लेकर किरण होरो ने जगन्नाथपुर थाना में एफआईआर दर्ज करायी है. एफआईआर के अनुसार वह अपने पति सुशील होरो और परिवार के साथ प्रेम नगर रोड नंबर-6, चोरया टोली रोड नंबर-1, हटिया, जगन्नाथपुर क्षेत्र में रहती हैं. उनके पति सामान्य सरकारी नौकरी करते हैं और परिवार को किसी से कोई विवाद नहीं है.
एफआईआर में बताया गया है कि 26 सितंबर 2026 की रात करीब 9:45 बजे किरण होरो अपने परिवार के साथ खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रही थीं. इसी दौरान जब वह घर का बाहरी दरवाजा बंद करने लगीं तो दरवाजे के पास एक लिफाफा रखा मिला, जिसे खोलने पर उसमें धमकी भरा पत्र था. पत्र में उनके पति के नाम से एक लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. पत्र में रकम 27 सितंबर की रात 11:30 बजे तक देने की बात कही गई थी. शिकायत के अनुसार पत्र में जीवन भगत नाम के व्यक्ति का उल्लेख था, रकम नहीं देने पर उनके छोटे बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई थी.
दो दिन बाद फिर मिला पत्र, इस बार दो लाख की मांग
पहले पत्र के बाद परिवार ने मामले को गंभीरता से नही लिया लेकिन धमकी का सिलसिला यहीं नहीं रुका. शिकायत के मुताबिक 28 सितंबर 2026 की दिन में करीब 12 बजे पड़ोसी के घर के पास इसी तरह का एक और धमकी भरा पत्र मिला. इस पत्र में उनके पति से दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. रकम 28 सितंबर की रात एक बजे तक देने की धमकी दी गई थी. पत्र में साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी कि रकम नहीं देने पर परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
तीसरी बार पांच लाख रुपये की मांग
लगातार दो धमकी भरे पत्र मिलने के बाद परिवार पहले से ही भयभीत था. इसके बावजूद कुछ दिन बाद फिर इसी तरह का पत्र सामने आया. शिकायत के अनुसार 2 अक्टूबर 2026 की शाम करीब पांच बजे पड़ोसी के घर के गेट के पास एक और धमकी भरा पत्र मिला. इस बार आरोपी ने रंगदारी की रकम बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी. पत्र के माध्यम से रकम नहीं देने पर उनके छोटे बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई. लगातार रकम बढ़ने और जान से मारने की धमकी मिलने के बाद परिवार ने पुलिस से सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई.
पहले भी सामने आ चुका है इसी तरह का मामला
किरण होरो ने पुलिस को दी शिकायत में यह भी बताया है कि इसी तरह की घटना उनके रिश्तेदार के घर पोकला, थाना कामडारा, जिला गुमला में भी सामने आई थी. वहां 21 सितंबर से 25 सितंबर 2026 के बीच पैसे की मांग की गई थी. शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि दोनों घटनाओं के पीछे एक जैसी आपराधिक शैली अपनाने वाले लोग हो सकते हैं.
पुलिस ने शुरू की जांच
शिकायत में जीवन भगत को आरोपी के रूप में नामजद किया गया है, जबकि उसके पते के संबंध में जानकारी स्पष्ट नहीं है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जिम्मेदारी एसआई अशोक प्रसाद को दी है. परिवार ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के साथ अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.
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