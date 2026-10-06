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धमकी भरे खतों से दहशत में परिवारः पहले मांगे एक लाख, फिर दो और अब मांगे पांच लाख

रांचीः राजधानी के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक परिवार को लगातार धमकी भरे पत्र भेजकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है.

अज्ञात व्यक्ति जो अपने आप को किसी संगठन का कमांडर बताता है, वह धमकी भरे पत्र भेजकर अलग-अलग तारीखों पर एक लाख, दो लाख और पांच लाख रुपये की मांग की. रकम नहीं देने पर परिवार के छोटे बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई, लगातार मिल रहे धमकी भरे पत्रों से पूरा परिवार दहशत में है.

एफआईआर दर्ज, घर के दरवाजे पर मिला पहला धमकी भरा पत्र

इस मामले को लेकर किरण होरो ने जगन्नाथपुर थाना में एफआईआर दर्ज करायी है. एफआईआर के अनुसार वह अपने पति सुशील होरो और परिवार के साथ प्रेम नगर रोड नंबर-6, चोरया टोली रोड नंबर-1, हटिया, जगन्नाथपुर क्षेत्र में रहती हैं. उनके पति सामान्य सरकारी नौकरी करते हैं और परिवार को किसी से कोई विवाद नहीं है.

एफआईआर में बताया गया है कि 26 सितंबर 2026 की रात करीब 9:45 बजे किरण होरो अपने परिवार के साथ खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रही थीं. इसी दौरान जब वह घर का बाहरी दरवाजा बंद करने लगीं तो दरवाजे के पास एक लिफाफा रखा मिला, जिसे खोलने पर उसमें धमकी भरा पत्र था. पत्र में उनके पति के नाम से एक लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. पत्र में रकम 27 सितंबर की रात 11:30 बजे तक देने की बात कही गई थी. शिकायत के अनुसार पत्र में जीवन भगत नाम के व्यक्ति का उल्लेख था, रकम नहीं देने पर उनके छोटे बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई थी.

दो दिन बाद फिर मिला पत्र, इस बार दो लाख की मांग

पहले पत्र के बाद परिवार ने मामले को गंभीरता से नही लिया लेकिन धमकी का सिलसिला यहीं नहीं रुका. शिकायत के मुताबिक 28 सितंबर 2026 की दिन में करीब 12 बजे पड़ोसी के घर के पास इसी तरह का एक और धमकी भरा पत्र मिला. इस पत्र में उनके पति से दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. रकम 28 सितंबर की रात एक बजे तक देने की धमकी दी गई थी. पत्र में साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी कि रकम नहीं देने पर परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

तीसरी बार पांच लाख रुपये की मांग