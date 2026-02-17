ETV Bharat / state

रुद्रपुर रेलवे स्टेशन के पास मिला अज्ञात शव, डेड बॉडी मिलने से फैली सनसनी

रुद्रपुर: उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रुद्रपुर के रेलवे स्टेशन के पास मालगोदाम के नाले के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला. आनन फानन में लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है. शव की पहचान नहीं हुई है.

शव की जानकारी आरपीएफ चौकी इंचार्ज संदीप कुमार मीणा ने रुद्रपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी को दी. मनोज रतूड़ी ने बताया कहा सूचना सुबह 9:30 बजे उन्हें सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम रवाना कर दी गई. मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू की. क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच की गई. पोस्टमार्टम टीम भी घटनास्थल पर बुलाई गई. प्रारंभिक जांच में शव की पहचान नहीं हो सकी है.

सीओ सिटी प्रशांत कुमार ने बताया शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि पहले तो प्राथमिकता है कि शव की शिनाख्त की जाए. उन्होंने बताया यह शव काफी पुराना है. जिससे पहचान करने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.