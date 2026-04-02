ETV Bharat / state

भरतपुर: जंगल में मिला अज्ञात युवक का शव, सिर पर पत्थरों से वार कर हत्या का शक

शव पर जगह-जगह चोट के निशान मिले हैं. ऐसे में आशंका है कि किसी ने हत्या कर शव जंगल में फेंका है.

Bharatpur murder
गढ़ी बाजना थाना, भरतपुर (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 10:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: जिले के गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम को उस समय सनसनी फैल गई, जब कौड़ापुरा और वैदपुरा गांव के बीच डांग इलाके के जंगल में एक युवक का अज्ञात शव पड़ा मिला. शव मिलने की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.

ग्रामीणों ने जंगल में एक युवक का शव पड़ा देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी श्यामलाल मीणा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. सूचना पर एफएसएल, डॉग स्क्वॉड टीम भी मौके पर पहुंची. शव पर जगह-जगह चोट के निशान मिले हैं. ऐसे में आशंका है कि किसी ने हत्या कर शव जंगल में फेंका है.

इसे भी पढ़ें- घर में खून से लथपथ मिला महिला का शव, बेटा बोला: मां की हत्या की गई

शरीर पर चोट के निशान: थाना प्रभारी श्यामलाल मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक युवक के सिर पर पत्थरों से वार किए जाने के निशान हैं. इसके अलावा शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट के कई निशान पाए गए हैं. पुलिस का मानना है कि युवक की बेरहमी से हत्या करने के बाद शव को जंगल में फेंका गया है, ताकि पहचान छिपाई जा सके. थाना प्रभारी ने बताया कि शव की स्थिति और चोटों के निशानों को देखते हुए प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि, वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा.

घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए, जिससे आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिल सके. फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्र में सघन जांच कर रही है और मौके पर मौजूद ग्रामीणों से भी पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है. थाना प्रभारी श्यामलाल मीणा ने बताया कि फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. शव को मोर्चरी में रखवाया जाएगा. शुक्रवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- बूंदी: खदान में मिला शव, प्रेम प्रसंग में पति ने की आत्महत्या, पुलिस ने पत्नी को किया गिरफ्तार

हादसे में युवक की मौत: वहीं, डीग में भरतपुर मार्ग पर गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार रात करीब 8 बजे एक मारुति वैन अनियंत्रित होकर सड़क पर बने गेट से जा टकराई. हादसे में वाहन चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल डीग पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि मृतक की पहचान दीपक (18) पुत्र आनंद स्वरूप कोली निवासी मोरी मोहल्ला, डीग के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दीपक स्वयं मारुति वैन चला रहा था और इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर गेट से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस हादसे में गाड़ी भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

TAGGED:

UNKNOWN YOUTH BODY FOUND
जंगल में युवक का शव मिला
YOUNG MAN DIES IN ACCIDENT
BHARATPUR MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.