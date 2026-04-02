ETV Bharat / state

भरतपुर: जंगल में मिला अज्ञात युवक का शव, सिर पर पत्थरों से वार कर हत्या का शक

गढ़ी बाजना थाना, भरतपुर ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले के गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम को उस समय सनसनी फैल गई, जब कौड़ापुरा और वैदपुरा गांव के बीच डांग इलाके के जंगल में एक युवक का अज्ञात शव पड़ा मिला. शव मिलने की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. ग्रामीणों ने जंगल में एक युवक का शव पड़ा देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी श्यामलाल मीणा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. सूचना पर एफएसएल, डॉग स्क्वॉड टीम भी मौके पर पहुंची. शव पर जगह-जगह चोट के निशान मिले हैं. ऐसे में आशंका है कि किसी ने हत्या कर शव जंगल में फेंका है. इसे भी पढ़ें- घर में खून से लथपथ मिला महिला का शव, बेटा बोला: मां की हत्या की गई शरीर पर चोट के निशान: थाना प्रभारी श्यामलाल मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक युवक के सिर पर पत्थरों से वार किए जाने के निशान हैं. इसके अलावा शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट के कई निशान पाए गए हैं. पुलिस का मानना है कि युवक की बेरहमी से हत्या करने के बाद शव को जंगल में फेंका गया है, ताकि पहचान छिपाई जा सके. थाना प्रभारी ने बताया कि शव की स्थिति और चोटों के निशानों को देखते हुए प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि, वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा.