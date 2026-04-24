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जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में विचारधीन कैदी ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

जमशेदपुर: MGM अस्पताल में एक कैदी की मौत हो गई. मामले में एमजीएम थाना प्रभारी ने बताया कि शख्स जेल में भी जान देने की कोशिश कर चुका था. मामले की जांच की जा रही है.

विचाराधीन कैदी की मौत

जमशेदपुर के मानगो एमजीएम थाना क्षेत्र स्थित कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम एक बार फिर सुर्खियों में आया है. मृतक का नाम अशोक कुमार है, जो घाघीडीह सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी था. कुछ दिन पहले, वो जेल में भी आत्महत्या करने का प्रयास कर चुका था और घायल हो गया था. तत्काल उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया था, जहां कैदी वार्ड में उसका इलाज चल रहा था.

शुक्रवार की दोपहर के बाद अशोक को कैदी वार्ड से डॉक्टर के पास लाया जा रहा था लेकिन अचानक उसने पुलिस से हाथ छुड़ा लिया. सुरक्षाकर्मी उसके पीछे भागे लेकिन उसने आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही एमजीएम थाना प्रभारी घटनास्थल पहुंचे और जानकारी ली.

अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल