चूरू: जेल में बंद NDPS मामले के आरोपी की तबियत बिगड़ी, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत

चूरू जिला जेल में NDPS एक्ट के आरोपी विचाराधीन कैदी जय सिंह की शनिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई.

prisoner death in churu
चूरू जिला कारागृह (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 6:38 PM IST

2 Min Read
चूरू: जिला कारागृह में NDPS एक्ट के एक मामले में बंद विचाराधीन कैदी की शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. मृतक की पहचान सांपला निवासी 52 वर्षीय जय सिंह पुत्र सज्जन सिंह के रूप में हुई है.

कोतवाली थाना के सहायक उपनिरीक्षक (ASI) सुरेश कुमार ने बताया कि जय सिंह पिछले करीब पांच महीनों से न्यायिक हिरासत में था और NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामले में जेल में बंद था. शनिवार को जेल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. सूचना मिलते ही जेल प्रशासन ने तुरंत उसे उपचार के लिए राजकीय भर्तिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद उसकी मौत हो गई.

शव परिजनों को सौंपा: मौत की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने शव का राजकीय भर्तिया अस्पताल में पोस्टमॉर्टम करवाया. पोस्टमॉर्टम की कार्यवाही के दौरान मृतक के परिजन भी मौजूद रहे. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

पुलिस ने मामले में सभी जरूरी दस्तावेजी कार्यवाही पूरी कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है. जेल और अस्पताल प्रशासन ने मौत के सटीक कारणों की पुष्टि के लिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. जेल में विचाराधीन कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ने की खबर से जेल प्रबंधन में भी कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया था और उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया था. फिलहाल मामले में जांच जारी है.

TAGGED:

विचाराधीन बंदी की मौत
चूरू जेल में कैदी की मौत
RAJASTHAN JAIL
PRISONER DEATH IN CHURU

