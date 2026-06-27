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ममेरी बहन से किया था प्रेम निकाह, मामा ने भगवानपुर में बीच बाजार चाकू से गोदकर कर दी हत्या

रुडकी: हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पर मामा की बेटी से प्रेम विवाह और निकाह करने की रंजिश में एक युवक की बीच बाजार चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. बताया गया है कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का सगा मामा है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है.

मामा की बेटी से किया था प्रेम निकाह: जानकारी के मुताबिक, पिरान कलियर थाना क्षेत्र के रोलाहेड़ी गांव निवासी (27 वर्षीय) मुनसिब ने करीब दो वर्ष पहले अपने मामा की बेटी से प्रेम प्रसंग के बाद निकाह किया था. बताया जा रहा है कि इस निकाह से उसका मामा बेहद नाराज था. तभी से दोनों के बीच विवाद चला आ रहा था. निकाह के बाद मुनसिब अपनी बीवी के साथ अपने गांव में रह रहा था.

मामा ने भांजे पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार: लेकिन पारिवारिक रंजिश खत्म नहीं हुई. शुक्रवार 26 जून को मुनसिब भगवानपुर थाना क्षेत्र के हालूमाजरा गांव में कुछ घरेलू सामान खरीदने पहुंचा था. वह एक दुकान के बाहर खड़ा होकर सामान ले रहा था. इसी दौरान वहां उसका मामा भी पहुंच गया. इसी बीच दोनों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों में गाली-गलौज हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि उसके मामा ने अपने पास रखा चाकू निकाल लिया और मुनसिब के ऊपर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए.

इस हमले में मुनसिब खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर गया. वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना को देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही तत्काल भगवानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया.