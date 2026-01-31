साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच के लिए SIT गठित, इंजेक्शन और अस्पताल जांच के केंद्र में
जोधपुर में प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस कमिश्नर ने SIT गठित कर दी है.
जोधपुर: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले में जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने SIT का गठन कर दिया है, जिसके तहत अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी प्रभारी एसीपी छवि शर्मा करेंगी. उनके सहयोग के लिए बोरानाडा थाना अधिकारी शकील अहमद, भगत की कोठी थाना अधिकारी राजीव भादू सहित कुल 10 पुलिस कर्मी लगाए गए हैं, जो इस पूरे मामले की जांच-पड़ताल करेंगे.
एसआईटी ने शनिवार को ही काम शुरू कर दिया. एसीपी छवि शर्मा ने बोरानाडा थाने जाकर पड़ताल शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि एसआईटी की जांच की शुरुआत प्रेम बाईसा को इंजेक्शन लगाने वाले नर्सिंग कर्मी और बुधवार शाम को जिस अस्पताल में उन्हें लेकर जाया गया था, वहीं से शुरू होगी. इसको लेकर दोनों पक्षों को नोटिस दिए जा रहे हैं.
एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि SIT ने जांच शुरू कर दी है और इंजेक्शन से जुड़ा पहलू जांच के केंद्र में है. उन्होंने कहा कि पूछताछ में कंपाउंडर देवी सिंह ने स्वीकार किया है कि उसने साध्वी प्रेम बाईसा को इंजेक्शन दिए थे. हम उन इंजेक्शनों की प्रकृति, कंपोजिशन और संभावित प्रभाव की गहन जांच कर रहे हैं. इसके साथ ही उनकी मेडिकल हिस्ट्री, अस्पताल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया एकाउंट तक पहुंच की भी पड़ताल की जा रही है.
यह एसआईटी टीम: पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने कमिश्नरेट के बेस्ट पुलिसकर्मियों को लेकर एसआईटी बनाई है. इस SIT में जांच अधिकारी एसीपी छवि शर्मा, बोरानाडा SHO शकील अहमद, भगत की कोठी थाना अधिकारी राजीव भादू, सब इंस्पेक्टर प्राची गुर्जर, साइबर एक्सपर्ट ASI राकेश, कांस्टेबल जगदीश, कांस्टेबल दलाराम, कांस्टेबल भगाराम, कॉन्स्टेबल महेंद्र, कांस्टेबल रघुवीर, महिला कांस्टेबल कलावती शामिल हैं.
