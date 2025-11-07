ETV Bharat / state

मेहंदीपुर बालाजी में बड़ा हादसा टला: ओवरलोड ट्रैक्टर सीवर लाइन में धंसा

मंदिर मार्ग पर एक ओवरलोड ट्रैक्टर सीवर लाइन में धंस गया, जिसे एक घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी से निकाला गया.

ओवरलोड ट्रैक्टर सीवर लाइन में धंसा
ओवरलोड ट्रैक्टर सीवर लाइन में धंसा (ETV Bharat Dausa)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 7, 2025 at 3:56 PM IST

दौसा: जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में शुक्रवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब मंदिर के मुख्य मार्ग पर एक ओवरलोड ट्रैक्टर अचानक सड़क के नीचे धंस गया. ट्रैक्टर की ट्राली सीवर लाइन के टूटे जाल में करीब आधी समा गई. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने से किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रही.

दोपहर 2 बजे हुआ हादसा: सिकराय पंचायत समिति के विकास अधिकारी राहुल मीना ने बताया कि मामले की जानकारी सहायक अभियंता को दे दी गई है. जल्द जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. दोपहर करीब 2 बजे बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने ट्रैक्टर-ट्राली गुजर रही थी. अचानक सीवर लाइन का जाल अधिक वजन नहीं सह पाया और ट्राली का पिछला हिस्सा धंस गया. जोरदार आवाज के साथ सड़क का हिस्सा बैठ गया. आसपास मौजूद सैकड़ों श्रद्धालु सहम.

जेसीबी से खाली कराई मिट्टी-बजरी: सूचना मिलते ही बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. जेसीबी मंगवाई गई, लेकिन ओवरलोड ट्राली का वजन इतना था कि ट्रैक्टर हिला तक नहीं. मंदिर ट्रस्ट ने तुरंत सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी से सड़क पर ही ट्राली में भरी मिट्टी-बजरी खाली कराई गई. इसके बाद ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया गया.

हादसे के बाद भी सीवर लाइन का जाल टूटा हुआ है. स्थानीय लोगों अंदेशा है कि कभी भी हादसा हो सकता है. भीड़भाड़ वाले इस मार्ग पर रोजाना दर्जनों ओवरलोड ट्रैक्टर दौड़ते हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मांग की है कि मंदिर मार्ग से भारी वाहनों के प्रवेश पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए. लोगों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम जरूरी है.

