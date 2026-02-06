ETV Bharat / state

गोवंश बचाने के चक्कर में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दो लोगों की मौके पर मौत

भीलवाड़ा: जिले के माण्डल थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यूनिक होटल के पास राजमार्ग पर अचानक आए गोवंश को बचाने की कोशिश में एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और आगे जा रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक पर सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे में दो युवकों की मौत: मृतकों की पहचान अजमेर जिले के भिनाय थाना क्षेत्र के किशन सिंह पुत्र ओम सिंह सोढा और मोनू सिंह पुत्र सम्राट सिंहके रूप में हुई. दोनों युवक बाइक पर सवार थे, जब ट्रक ने उन्हें चपेट में ले लिया. हादसे की सूचना मिलते ही माण्डल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. परिजनों को सूचना दे दी गई है.