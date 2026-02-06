गोवंश बचाने के चक्कर में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दो लोगों की मौके पर मौत
भीलवाड़ा के माण्डल थाना क्षेत्र में गोवंश को बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित हो गया और बाइक को टक्कर मार दी.
Published : February 6, 2026 at 8:39 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के माण्डल थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यूनिक होटल के पास राजमार्ग पर अचानक आए गोवंश को बचाने की कोशिश में एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और आगे जा रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक पर सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.
हादसे में दो युवकों की मौत: मृतकों की पहचान अजमेर जिले के भिनाय थाना क्षेत्र के किशन सिंह पुत्र ओम सिंह सोढा और मोनू सिंह पुत्र सम्राट सिंहके रूप में हुई. दोनों युवक बाइक पर सवार थे, जब ट्रक ने उन्हें चपेट में ले लिया. हादसे की सूचना मिलते ही माण्डल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. परिजनों को सूचना दे दी गई है.
माण्डल थाना प्रभारी रोहिताश्व ने बताया कि ट्रक चालक गोवंश को बचाने के चक्कर में वाहन संभाल नहीं पाया और बाइक से टकरा गया, जिससे यह दुर्घटना हुई. पुलिस ने हादसे का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ट्रक चालक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. भीलवाड़ा जिले से गुजरने वाले भीलवाड़ा-जयपुर, भीलवाड़ा-कोटा और भीलवाड़ा-राजसमंद जैसे प्रमुख राजमार्गों पर निराश्रित गोवंश अक्सर सड़क पर खड़े रहते हैं या अचानक आ जाते हैं. इससे वाहन चालकों को बड़ी समस्या होती है और कई बार घातक हादसे हो चुके हैं.