बेकाबू बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, चार युवकों की मौत

झालावाड़: जिले के गंगधार में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक पर सवार होकर जा रहे चार युवकों को टक्कर मार दी. इस हादसे में चारों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची व शवों को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवाया गया.

मामले में जानकारी देते हुए गंगधार थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि जिले के गंगधार उपखंड में बाइक पर सवार चार युवकों को बेकाबू बोलेरो ने टक्कर मार दी. हादसा करणपुरा फंटे के समीप हुआ. सूचना पर गंगधार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल चारों युवकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस के द्वारा युवकों के जेब में रखे आधार कार्ड से उनके परिजनों को संपर्क किया गया है. उन्होंने बताया कि परिजनों को युवकों के मौत की सूचना दे दी गई है. जिनके पहुंचने पर मृतकों की पहचान हो पाएगी.