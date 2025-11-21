ETV Bharat / state

राजसमंद में बेकाबू हुई बस बनास नदी में गिरी, मचा हड़कंप

खमनोर थाना प्रभारी समीर सेन ने बताया कि नाथद्वारा से मचींद जा रही निजी बस खमनोर-मोलेला मार्ग पर बनास नदी के पुल को पार करते समय अचानक एक्सल टूटने से बेकाबू हो गई. इसके बाद बस सड़क किनारे बह रही बनास नदी में जा गिरी.

राजसमंद: जिले के मोलेला क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 11 बजे एक बेकाबू बस बनास नदी में जा गिरी. इस दुर्घटना में 15 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें 13 महिलाएं और दो बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया है, जहां उनका इलाज जारी है.

नदी में पानी कम होने के कारण डूबने का खतरा तो नहीं रहा, लेकिन बस में सवार सभी लोग घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही खमनोर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को बाहर निकालकर खमनोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. घटना के बाद मौके पर पुलिस टीम तैनात कर दी गई है.

पुल पर सुरक्षा दीवार नहीं होने पर लोगों का रोष: हादसे के बाद खमनोर और मोलेला क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए और पुल पर सुरक्षा दीवार नहीं होने पर अपना आक्रोश जताया. लोगों का कहना था कि उन्होंने कई बार प्रशासन से बनास नदी के इस पुल पर सुरक्षा दीवार बनवाने की मांग की, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया. उनका कहना है कि इसी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पुल से आए दिन वाहनों के नदी में गिरने का खतरा बना रहता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में गंभीर नहीं दिखाई देते.