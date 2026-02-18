बांके बिहारी मंदिर में गुब्बारे से नहीं होगी सजावट आदेश पारित हुआ
श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर हाईपावर कमेटी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वृंदावन के लक्ष्मण शहीद पार्क सभागार में बैठक हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 9:56 AM IST
मथुरा: वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई हाई पावर कमेटी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक वृंदावन के लक्ष्मण शहीद पार्क सभागार में आयोजित की गयी. बैठक में अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई. और जल्द ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्थित तरीके दर्शन कर सकेंगे. होली पर ठाकुर जी जगमोहन में विराजमान होंगे.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई हाई पावर कमेटी बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारी और कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की गई अनेक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बताया कि होली के त्योहार पर श्री ठाकुर बांके बिहारी जी जगमोहन में विराजमान होंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन व्यवस्थित सुनिश्चित लाइव स्क्रीन के माध्यम से भी दर्शन देखने को मिलेंगे मंगलवार की शाम को वृंदावन के शहीद लक्ष्मण सभागार में बैठक आयोजित की गई.
प्राकृतिक चीजों से होगी मंदिर में सजावट
वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में तीज त्योहार पर फूल बंगला विशेष रूप से सजाया जाता है सजावट के दौरान रंग बिरंगी झालर और गुब्बारे से मंदिर का प्रांगण सजा दिया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि गुब्बारे मंदिर में कई दिनों तक लटके रहते हैं, उसमें से गैस निकलती है और खराब होने पर मंदिर का सारा कचरा इधर-उधर फेंका जाता है, जो कि गाय के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैय आगे से मंदिर में कभी भी सजावट होगी, तो प्राकृतिक फूल पत्तियों से ही सजावट होगी और फूल बंगला भी सजेगा आदेश पारित कर दिया गया.
बैठक के प्रमुख बिंदु
ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मन्दिर प्रांगण की सफाई व्यवस्था करने वाली संस्था पी०एल०एन०-9 सिक्योरिटी सर्विस प्रा०लि० द्वारा जी०एस०टी० जमा न करने के कारण संस्था को कार्य से हटाने हेतु कार्यवाही की प्रगति पेश की गई. इसके साथ ही कई चीजों पर निर्णय लिया गया.
- फाल्गुन होली उत्सव पर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को जगमोहन में विराजमान करने हेतु विचार विमर्श
- ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मन्दिर की ओर से पूर्व की भांति व्रतोत्सव निर्णय पत्र छपवाने हेतु विचार विमर्श
- ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मन्दिर में फाल्गुन होली उत्सव के दौरान पुष्प सजावट कराने हेतु विचार विमर्श
- 03.03.2026 को चन्द्र ग्रहण होने के कारण, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मन्दिर की परिवर्तित समय सारिणी जारी करने हेतु विचार विमर्श
- ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मन्दिर के सभी सेवायतों के साथ सम्बद्ध नौकरों सहयोगियों का चरित्र सत्यापन कराने हेतु की गयी कार्यवाही की प्रगति
- आयकर नियम की धारा-80जी के अर्न्तगत ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मन्दिर को दान की गयी धनराशि पर आयकर छूट प्राप्त करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श
- ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मन्दिर में उपलब्ध अनुपयोगी वस्तुओं का मूल्यांकन कराने के उपरान्त नीलामी प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु विचार विमर्श
- ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मन्दिर कार्यालय के अभिलेखों का एकाउण्ट सुचारू रूप से व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखने हेतु श्री पवन गौतम सिंह के आवेदन पर विचार विमर्श
- ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मन्दिर की बहुमूल्य वस्तुओं को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये लॉकर में रखने की कार्यवाही की प्रगति
- भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक व एच०डी०एफ०सी० बैंक में खातो का संचालन नियमित रूप से किया जा रहा है लेकिन अन्य बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इण्डियन ओवरसीज बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक, इण्डियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा एवं आई०सी०आई०सी०आई० बैंक में पूर्व से जमा धनराशि आहरित कर नियमित चार बैंकों में जमा कराने अथवा इन्हीं बैंकों में खाता संचालन करने हेतु अधिकारी नामित करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श.
- ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के पक्ष में लिये गये 07 बैनामों का अनुमोदन
- ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के भोग प्रसाद हेतु प्रतिदिन व्यय रू0-22,300/- से अधिक करने हेतु विचार विमर्श
- मन्दिर से निकलने वाले फूलों, तुलसी, माला आदि का निस्तारण हेतु विचार विमर्श
- मन्दिर के चबूतरे पर भेंट एवं किनका रसीद काउन्टर स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श
- कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया आज बैठक के दौरान सदस्यों की सहमति प्रस्तावित होने के बाद मंदिर की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी. मंदिर कब खुलेगा और कब बंद होगा, कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी.
- अगर समिति के आदेशों की अवहेलना की गई तो दंडित अपराध माना जाएगा. सबसे महत्वपूर्ण आदेश हुआ है मंदिर में अब गुब्बारे से सजावट नहीं होगी. प्राकृतिक फूल पत्तियों से ही मंदिर की सजावट होगी, क्योंकि गुब्बारे सेहत के लिए नुकसानदेह है और कई दिनों तक मंदिर में लटके रहते हैं. बाद में कचरा बनाकर इधर-उधर फेंका जाता है और गए उनको खाती हैं जो कि सेहत के लिए हानिकारक है.
बैठक में मौजूद रहे अधिकारी
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायालय इलाहाबाद अध्यक्ष अशोक कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेवानिवृत्त सदस्य मुकेश मिश्रा, जिला जज मथुरा सदस्य विकास कुमार, जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर सदस्य सचिव चन्द्र प्रकाश सिंह, नगर आयुक्त मथुरा-वृन्दावन नगर निगम सदस्य जग प्रवेश, उपाध्यक्ष मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण लक्ष्मी एन जी, राजभोग समूह से शैलेन्द्र गोस्वामी पुत्र ब्रजनाथ गोस्वामी एवं श्रीवर्धन गोस्वामी पुत्र जुगलकिशोर गोस्वामी, शयनभोग समूह से दिनेश कुमार गोस्वामी पुत्र बिहारीलाल गोस्वामी एवं विजय कृष्ण गोस्वामी (बब्बू) पुत्र बाल कृष्ण गोस्वामी उपस्थित रहे.
