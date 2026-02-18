ETV Bharat / state

बांके बिहारी मंदिर में गुब्बारे से नहीं होगी सजावट आदेश पारित हुआ

मथुरा: वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई हाई पावर कमेटी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक वृंदावन के लक्ष्मण शहीद पार्क सभागार में आयोजित की गयी. बैठक में अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई. और जल्द ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्थित तरीके दर्शन कर सकेंगे. होली पर ठाकुर जी जगमोहन में विराजमान होंगे.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई हाई पावर कमेटी बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारी और कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की गई अनेक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बताया कि होली के त्योहार पर श्री ठाकुर बांके बिहारी जी जगमोहन में विराजमान होंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन व्यवस्थित सुनिश्चित लाइव स्क्रीन के माध्यम से भी दर्शन देखने को मिलेंगे मंगलवार की शाम को वृंदावन के शहीद लक्ष्मण सभागार में बैठक आयोजित की गई.

प्राकृतिक चीजों से होगी मंदिर में सजावट

वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में तीज त्योहार पर फूल बंगला विशेष रूप से सजाया जाता है सजावट के दौरान रंग बिरंगी झालर और गुब्बारे से मंदिर का प्रांगण सजा दिया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि गुब्बारे मंदिर में कई दिनों तक लटके रहते हैं, उसमें से गैस निकलती है और खराब होने पर मंदिर का सारा कचरा इधर-उधर फेंका जाता है, जो कि गाय के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैय आगे से मंदिर में कभी भी सजावट होगी, तो प्राकृतिक फूल पत्तियों से ही सजावट होगी और फूल बंगला भी सजेगा आदेश पारित कर दिया गया.