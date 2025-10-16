ETV Bharat / state

अभिनेता ऋतिक रोशन के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश

कोर्ट ने उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करने का आदेश दिया, जो अनाधिकृत रूप से उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं.

अभिनेता ऋतिक रोशन
अभिनेता ऋतिक रोशन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 16, 2025 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने कहा कि ऋतिक रोशन के बारे में वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाएं. कोर्ट ने कहा कि ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व से जुड़ी चीजों का अनाधिकृत रुप से इस्तेमाल करने वाले सभी कंटेंट हटाएं.

कोर्ट ने कहा कि ऋतिक रोशन की याचिका में जिन सोशल मीडिया अकाउंट का जिक्र किया गया है वे अनाधिकृत रूप से उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं. कोर्ट ने इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करने का आदेश दिया. बता दें कि, इसके पहले हाईकोर्ट फिल्म निर्माता करण जौहर, अभिनेता अभिषेक बच्चन और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को उनके नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों के अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी.

हाईकोर्ट ने अभिषेक बच्चन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित किसी भी प्रतीक का इस्तेमाल उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इससे उसकी गरिमा के साथ जीने के अधिकार भी प्रभावित होते हैं.

हाईकोर्ट ने संबंधित यूआरएल (वेब लिंक) को हटाने का निर्देश दिया था, जो बिना अनुमति के अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे थे. कोर्ट ने कहा था कि एआई और डीपफेक जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर उनके नाम और छवि का गलत उपयोग कर न केवल आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा और सद्भावना को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
HRITIK ROSHAN
ऋतिक रोशन तस्वीर इस्तेमाल पर फैसला
HRITHIK ROSHAN PHOTO USE DECISION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

रोहित-कोहली समेत भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची, देखें वीडियो

सेना से दुश्मनी न करें: बीएनपी ने बांग्लादेश सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस को चेताया

दिवाली से पहले शेयर बाजार में पटाखों की गूंज, सेंसेक्स-निफ्टी में आया बूम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.