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एनसीसी माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट भुंतर एयरपोर्ट पर उतरा, एयर NCC कुल्लू के लिए शुरू हुआ एक नया चैप्टर

भुंतर एयरपोर्ट पर उतरा एनसीसी माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में एनसीसी एयर विंग के कैडेट अब भुंतर हवाई अड्डा से भी उड़ान भर सकेंगे और उन्हें ट्रेनिंग में लिए अब पटियाला जाने की जरूरत नहीं होगी. बुधवार को 1 HP एयर स्क्वाड्रन NCC कुल्लू का SW-80 माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट पटियाला से आने के बाद भुंतर एयरपोर्ट पर उतरा. एयरक्राफ्ट का आना एयर NCC कुल्लू के लिए एक बड़ी बात है और इससे इस इलाके में NCC एयर विंग के कैडेट्स के लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग के मौके काफी बढ़ने की उम्मीद है.

इस एयरक्राफ्ट को पटियाला से भुंतर तक विंग कमांडर कुणाल शर्मा, 1 HP एयर स्क्वाड्रन NCC, कुल्लू के कमांडिंग ऑफिसर, और विंग कमांडर बजिंदर सिंह गिल, 4 PB एयर स्क्वाड्रन NCC के कमांडिंग ऑफिसर ने उड़ाया. अब जब एयरक्राफ्ट भुंतर में तैनात है तो NCC एयर विंग के कैडेट्स जरूरी फॉर्मैलिटीज और ऑपरेशनल क्लियरेंस पूरी होने पर लोकल लेवल पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ले सकेंगे. इस डेवलपमेंट से सैकड़ों कैडेट्स को एविएशन और प्रैक्टिकल फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बारे में बेहतर जानकारी मिलने से फायदा होने की उम्मीद है.

विंग कमांडर कुणाल शर्मा ने बताया, "पहले कैडेट्स और उनके साथ आने वाले स्टाफ को फ्लाइंग एक्टिविटीज के लिए पटियाला जाना पड़ता था, जिसमें काफी समय और लॉजिस्टिक अरेंजमेंट लगते थे. भुंतर में एयरक्राफ्ट मिलने से कुल्लू और आस-पास के इलाकों के कैडेट्स के लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग और आसान और सुविधाजनक होने की उम्मीद है". उन्होंने बताया कि यह कामयाबी एयरक्राफ्ट के लिए हैंगर फैसिलिटी बनाने की लंबे समय से चल रही कोशिश का भी नतीजा है. हैंगर का मामला 15 साल से ज्यादा समय से सुलझा नहीं था. लेकिन अब हैंगर के पूरा होने और एयरक्राफ्ट के आने से एयर NCC कुल्लू की लंबे समय से चली आ रही ज़रूरत आखिरकार पूरी हो गई है.